الضمان الصحي إلزام الكفيل بالتأمين على العامل وأفراد أسرته بشروط 1442

الضمان الصحي إلزام الكفيل بالتأمين ، وفق ما تم إيضاحه اليوم، من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، بالمملكة العربية السعودية، أن الكفيل الجديد ملزم بالتأمين على العامل وأفراد أسرته، وذلك في حال انتقال العامل لعمل جديد، وقد جاء ذلك التوضيح من قبل الضمان الصحي بالمملكة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بحساب تويتر، ردًا على استفسار أحد المقيمين على أرض المملكة، حيث قال عن تأمينه هو وأسرته جديد، ولكنه سيقوم بنقل كفالته، على كفيل جديد، فهل يجب بناء على ذلك تجديد التأمين الطبي، مرة أخرى للأسرة عند الكفيل الجديد، الذي انتقل إليه، أم يقوم بتجديد تأمينه هو فقط، وقد رد مجلس الضمان الصحي التعاوني، على استفسار المقيم في هذا الأمر، وفقًا لمستجدات القرارات الجديدة ، الخاصة بهذا الشأن فإن : ‘‘تنتهي التغطية التأمينية السابقة، عند انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل جديد، ويلتزم الكفيل الجديد، بالتأمين على العامل وأفراد أسرته المشمولين بالنظام في وثيقته‘‘.

الضمان الصحي إلزام الكفيل بالتأمين والجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني، هو هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يهدف إلى توفير الرعاية الصحية، وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، وقد تم إنشاء الضمان الصحي، للقيام بالإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، برئاسة وزير الصحة وعدد من الممثلين الأعضاء عن وزارة الداخلية، وعن وزارة الصحة، وعن وزارة العمل، وعن وزارة المالية، وزارة التجارة، وعن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وممثل عن شركات التأمين التعاوني، وممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى، يرشحهم وزير الصحة، ويعمل الضمان الصحي وفق رؤية المملكة 2030م، فالمجلس يهدف لأن يكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية، وتعزيز جودة وكفاءة كافة الخدمات الصحية، المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي التعاوني بالمملكة.