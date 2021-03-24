الضمان الصحي إلزام الكفيل بالتأمين على العامل وأفراد أسرته بشروط 1442

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الضمان الصحي إلزام الكفيل بالتأمين ، وفق ما تم إيضاحه اليوم، من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، بالمملكة العربية السعودية، أن الكفيل الجديد ملزم بالتأمين على العامل وأفراد أسرته، وذلك في حال انتقال العامل لعمل جديد، وقد جاء ذلك التوضيح من قبل الضمان الصحي بالمملكة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بحساب تويتر، ردًا على استفسار أحد المقيمين على أرض المملكة، حيث قال عن تأمينه هو وأسرته جديد، ولكنه سيقوم بنقل كفالته، على كفيل جديد، فهل يجب بناء على ذلك تجديد التأمين الطبي، مرة أخرى للأسرة عند الكفيل الجديد، الذي انتقل إليه، أم يقوم بتجديد تأمينه هو فقط، وقد رد مجلس الضمان الصحي التعاوني، على استفسار المقيم في هذا الأمر، وفقًا لمستجدات القرارات الجديدة ، الخاصة بهذا الشأن فإن : ‘‘تنتهي التغطية التأمينية السابقة، عند انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل جديد، ويلتزم الكفيل الجديد، بالتأمين على العامل وأفراد أسرته المشمولين بالنظام في وثيقته‘‘.
الضمان الصحي إلزام الكفيل بالتأمين
والجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني، هو هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يهدف إلى توفير الرعاية الصحية، وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، وقد تم إنشاء الضمان الصحي، للقيام بالإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، برئاسة وزير الصحة وعدد من الممثلين الأعضاء عن وزارة الداخلية، وعن وزارة الصحة، وعن وزارة العمل، وعن وزارة المالية، وزارة التجارة، وعن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وممثل عن شركات التأمين التعاوني، وممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى، يرشحهم وزير الصحة، ويعمل الضمان الصحي وفق رؤية المملكة 2030م، فالمجلس يهدف لأن يكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية، وتعزيز جودة وكفاءة كافة الخدمات الصحية، المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي التعاوني بالمملكة.
مجلس الضمان الصحي التعاوني منصة نفيس
والجدير بالعلم أيضًا أن الضمان الصحي، قام بتدشن منصة نفيس، في إطار التحول الرقمي للقطاع الصحي بالمملكة، وهو برنامج الرقمنة، تحقيقًا لإحدى أهداف رؤية المملكة 2030م، يقوم المجلس أيضًا بالعمل على منصة نفيس، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصحية، بهدف تسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى، ومشاركة البيانات المالية، والإدارية، والتي ستوفر الرؤية والشفافية لكافة المستفيدين عبر المنصة.
أهم أهداف مجلس الضمان الصحي بالمملكة
وكما صرح المتحدث الرسمي، باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني بالسعودية، والمدير التنفيذي للإشراف والتمكين الأخصائي عثمان القصبي، أن واحد من أهم أهداف إستراتيجية المجلس للعام 2020م – 2024م، هو العمل على تمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، كما يسعى المجلس على تحقيق أهدافه من خلال أعلى معايير الكفاءة والجودة، لتقديم الخدمات، عن طريق التطبيقات الإلكترونية المتنوعة وتحديث الأنظمة والقوانين، للعمل على تسهيل التعاملات.
رابط التواصل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني
وللراغب في الاستعلام عن أي سؤال خاص بحقوق التأمين الصحي، أو الاستعلام عن مخالفة، أو تقديم شكوى أو غير ذلك، بإمكانه الإتصال بالمجلس من خلال القنوات التالية:
- الإتصال هاتفيًا عبر الرقم الموحد : 920001177.
- من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس www.cchi.gov.sa.
- أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]
- أو من خلال تطبيق المجلس CCHIKSA.
- عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي CCHIKSA.
- أو الاتصال بالأمن العام للمجلس SG@cchi.gov.sa.
- أو الذهاب لعنوان مقر مجلس الضمان الصحي التعاوني: طريق الملك فهد، الملقا، الرياض 11564، المملكة العربية السعودية.
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