“بالسجل المدني” طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة

حالة الضمان الاجتماعي لمستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية تبع وزارة الموارد البشرية والتنمية، وذلك للتعرف على ظروف الاستحقاق والشروط الواجب توافرها بالمتقدمين والاستحقاق، كما يقوم موقع الموارد البشرية والتنمية أيضا بطرح إمكانية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة والتي يتقرر صرفها مرة بالعام بمبلغ مقتطع للمستفيدين حسب الحالة المادية والاجتماعية لهم، ونقوم بتوفير رابط الاستعلام وشروط الاستحقاق وأيضا خطوات الاستعلام مع ضرورة تحديث جميع بيانات الضمان للتأكد من الحصول عليه.

شروط وزارة التنمية الاجتماعية

حالة الضمان الاجتماعي مارس 2021

قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير العديد ن الخدمات للمشتركين فيها، حيث تقوم بتوفير التسجيل والاستعلام عن كافة الخدمات المقدمة منها، كما تقوم بتوفير روابط تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين برواتب الضمان الاجتماعي أو التأهيل الشامل أو المساعدات المقطوعة، كما تتيح روابط تقديم الاعتراضات في حال لم يتمكن المسجل من صرف الراتب في الشهر الجديد، وقد أتاحت بالرقم المدني الاستعلام عن تلك الخدمات.

خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

تبدا الخطوات بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية. يقوم المستخدم باختيار ايقونة خدمات الوزارة ثم الخدمات الإلكترونية “أعلى الصفحة”. يتم كتابة بيانات المستفيد جميعها ثم رمز التحقق ويبدا البحث. كما يمكن التسجيل في رابط وزارة التنمية الاجتماعية للاستعلام أيضا.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

لابد أن يكون المسجل بوزارة الموارد البشرية سعودي الجنسية ويكون العمر لا يقل عن 35 عاما، ويكون من غير المستفيدين بالإقامة والرعاية في دور الرعاية الاجتماعية او التأهيل الشامل، كما يجب أن يكون الراتب الشهري لا يكفي حد الكفاف، ويجب كتابة كل التغييرات التي تطرأ لى الحالة المادية والاجتماعية والصحية له وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي شرطا أساسيا للحصول عليه، ويكون سببا في عدم صرف راتب الضمان بالمواعيد والتوقيتات المقررة له أن المستفيد لم يقم بتحديث بياناته في الموقع، وتتشاطر الوزارات قاعدة البيانات للسعوديين للتأكد من صحة البيانات وشروط الاستحقاق.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

تبدأ بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية. يتم اختار الخدمات الإلكترونية. الخدمات الإلكترونية للتنمية المحلية. تظهر بيانات المستفيد جميعها الذي قام بتسجيلها بالموقع. يتم اختيار ايقونة مستخدم جديد. يتم كتابة البيانات الجديدة أو التي تعرضت للتغيير. إضافة رمز التحقق ثم الحفظ ثم الخروج من الموقع.

الاستعلام عن رقم الضمان للمستفيد

وتأتي بالدخول على رابط الوزارة الرسمي ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، يقوم المستفيد باختيار خدمة خدمات وكالة الضمان ويختار الاستعلام عن رقم الضمان بعد أن يقوم بكتابة جميع بياناته الخاصة للتأكد أن المستعلم هو نفس المستفيد من خدمات الوزارة، حيث تضمن الوزارة سرية البيانات لكافة المسجلين لديها مع دقة وسرعة في التنفيذ والاستعلام، كما يمكن الاتصال على رقم 8001222777 واتباع الخطوات التي تمليها عليك الخدمة الصوتية للاستعلام عن رقم الضمان.