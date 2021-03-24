نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو عدد ساعات الدوام في شهر رمضان للقطاعين العام والخاص؟ “الموارد البشرية” تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تخفيف الأعباء على المواطنين العاملين في كافة القطاعات بالمملكة خلال شهر رمضان الكريم 1442، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية، وفي هذا الإطار فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بتحديد ساعات الدوام للمؤسسات بالقطاعين العام والخاص خلال هذا الشهر الفضيل، لتوفير الوقت لأداء الفرائض والعبادات، وذلك يما يتوافق مع تحديثات قانون العمل السعودي للعام الحالي.

ساعات العمل في شهر رمضان 1442

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها خفضت ساعات العمل ساعتين من الوقت لأساسي، وفقاً للمادة اـ65 من قانون العمل السعودي بالقطاعيين، والذي تم تعديله لتصبح ساعات العمل خلال شهر رمضان أقل بساعتين من ساعات العمل بالأيام العادية، على أن يتم تطبيق هذا القانون على كافة العاملين داخل المملكة العربية السعودية باختلاف ديانتهم أو جنسيتهم، حيث أصبح العمل في شهر رمضان على النحو التالي:

العمل بالقطاع العام في شهر رمضان 1442 هو 5 ساعات فقط يومياً بداية من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

العمل بالقطاع الخاص في شهر رمضان 1442 هو 6 ساعات يومياً.

نظام عدد الساعات الإضافية في العمل

وأشارت الموارد البشرية”، إلى أن أي عمل إضافي استدعي قيامه بعد ساعات العمل الأساسية سيكون بمقابل مادي بنسبة “25% على كل ساعة من الراتب الأساسي للموظف”، بينما إذا كان العمل الإضافي استدعى قيامه ليلاً يتم حساب قيمته بزيادة 50% من الراتب الأساسي، لافتة إلى أنه في حال امتناع أي مؤسسة بالقطاعين عن تنفيذ هذا القرار سيتم الإبلاغ عنها لفرض عواقب قانونية إثر مخالفتها.

كما سمحت “الموارد البشرية” بإمكانية العمل عن بعد للموظفين بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في حالتين وهما أن يكون حضور الموظف للشركة أو الموسسة أو المنشئة غير ضروري، أو عندما تعتمد وظيفته على الإنترنت والوسائل الرقمية الحديثة المتاحة بالمنزل.

الالتزام بإرشادات وزارة الصحة السعودية ومنظومة توكلنا

وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة الالتزام بالإرشادات الخاصة بوزارة الصحة السعودية ومنظومة توكلنا خلال استمرار جائحة كورونا العالمية، ومن أهم الاجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب تنفيذها للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة هي ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي بالكحول، والحرص على التباعد الجسدي الاجتماعي.