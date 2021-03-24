حصول المدرب حسين الحبيب على شهادة علم النفس الرياضي للمدربين

دوت الخليج – الأحساء
حصل مدرب كرة القدم الكابتن حسين الحبيب على شهادة من الاتحاد الامارتي لكرة اليد بعد حضوره لدورة بعنوان
علم النفس الرياضي للمدربين لدى المحاضر الاماراتي الدكتور ناصر العامري المتخصص في علم النفس الرياضي بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحادالاماراتي لكرة اليد نبيل محمدعاشور بمشاركة عدد من مدربي ومحبي الرياضة على مستوى العرب
الدورة شملت محاور عدة تخص الاعداد النفسي للاعبين قبل البطولات ومفهوم الإعداد النفسي وكيف تحل المشاكل التي تواجك بالتدريب بالمهارات النفسية وبناء الثقة بالنفس وماهو التصور العقلي وفنون الاسترخاء ووووالخ
وبعد انتهاء الدورة الكابتن حسين الحبيب يقدم شكره الجزيل لرئيس الاتحاد الاماراتي لكرة اليد نبيل محمدعاشور على اختيار المحاضر المتميز الدكتور ناصر العامري لما يملكه من معلومات قيمة ومفيدة في هذا التخصص تجاه اللاعبين والمدربين
الدورة كانت جدا ثرية من المعلومات والتفاعل والتناقش مع المحاضر المتميز الدكتور ناصر العامري حيث عبر المحاضر عن سعادته بهذا التفاعل والمشاركات اللي لقيت استحسان كبير من قبله طوال الايام الثلاثة بواقع 4ساعات كل يوم
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