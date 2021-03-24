“الأرصاد”: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الأتربة والغبار بـ7 مناطق

بلادي – الرياض :
نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، بحدوث انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وذلك على 7 مناطق بالمملكة.
وقال المركز إن الحالة تشمل مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وغرب الرياض، وشمال الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.
ودعا الجميع إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة “الإنذار المبكر” وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للمركز، مشدداً على ضرورة الحرص على اتباع الإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية.
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