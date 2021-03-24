“العنف الأسري” يتفاعل مع واقعة تعنيف فتاة من قِبل أسرتها في الرياض

بلادي – الرياض :

علق مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم (الأربعاء)، على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها.

وأكد المركز، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم رصد الحالة من قبله، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية في الرياض.

ولفت إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

وكان مغردون تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسمًا حول معاناة فتاة من اعتداء شقيقها عليها وتحرشه بها، وكذلك تعرضها للتعنيف من قبل والدتها، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإنقاذها.