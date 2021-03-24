بلادي – الرياض :
علق مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم (الأربعاء)، على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها.
وأكد المركز، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم رصد الحالة من قبله، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية في الرياض.
ولفت إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.
وكان مغردون تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسمًا حول معاناة فتاة من اعتداء شقيقها عليها وتحرشه بها، وكذلك تعرضها للتعنيف من قبل والدتها، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإنقاذها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “العنف الأسري” يتفاعل مع واقعة تعنيف فتاة من قِبل أسرتها في الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.