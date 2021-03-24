“التنمية الاجتماعية” تسند 74 طفلاً يتيماً إلى الأسر الراغبة في احتضانهم بالرياض

بلادي – الرياض :
أسندت إدارة الأسر الكافلة، بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال العام المنصرم، 74 طفلاً يتيماً إلى الأسر الراغبة في احتضانهم، بعد التأكد من أهليتهم وانطباق الشروط عليهم .
وتتولى إدارة الأسر الكافلة مسؤولية متابعة الأيتام والأسر المحتضنة لهم من خلال ثلاث وحدات، “وحدة الاحتضان، ووحدة المتابعة، ووحدة الوثائق والسجلات”.
وقد أنجزت وحدة الوثائق والسجلات خلال العام نفسه ما يقارب 1400 معاملة، ما بين استقبال طلبات الاحتضان ومساندة الأسر في الحصول على الإعانة الشهرية، والتسهيلات الاستثنائية لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونفذت الوحدة ذاتها 789 زيارة ميدانية للأسر المحتضنة للاطمئنان على أوضاع الأيتام الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ورفع التقارير الدورية عنهم.
وأشار مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، إلى أن الرؤية المستقبلية التطويرية لإدارة الأسر الكافلة بالفرع تسعى إلى تقديم البرامج التأهيلية للأسر الكافلة ما قبل الاحتضان، ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة.
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