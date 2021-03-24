استشاري: حالات كورونا ستنخفض إذا وصل عدد متلقي التطعيم لنحو10 ملايين شخص

بلادي – الرياض :

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، إن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في المجتمع السعودي ستنخفض تدريجياً مع ارتفاع عدد الذين يتلقون التطعيم.

وأوضح الدكتور سميح خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية”، أن الأمور تسير نحو السيطرة على الفيروس في ظل الحملة القوية لحث أفراد المجتمع على أخذ التطعيم، لافتاً إلى أنه في حال وصول معدل التطعيم إلى 10 ملايين شخص ستتم السيطرة بشكل جيد على الجائحة.

وشدد على ضرورة استمرار الناس على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ الحيطة والحذر لاسيما في الأماكن المزدحمة بالناس.