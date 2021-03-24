“الشؤون البلدية” تلزم العاملين في المطاعم ومحلات الأغذية والحلاقة وصالونات التجميل باللقاح أو فحص أسبوعي

بلادي – الرياض :

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم (الأربعاء) إنها بصدد تحصين العاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بدءاً من شوال المقبل.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل النسائية، وذلك لحماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي أي تشي للفيروس، وضمان عودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات، ولتفادي ظهور أي تفشيات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

وطرحت الوزارة خيارين: الأول تحصين العاملين عبر أخذ اللقاح، والثاني خضوع العاملين أسبوعياً لفحص (PCR)، وسيكون ذلك على حساب المنشأة.