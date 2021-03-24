إحباط تهريب نحو 11 مليون قرص إمفيتامين داخل شحنة إطارات عبر ميناء جدة

بلادي – الرياض : تمكنت الفرق المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب (10,948,000) مليون قرص إمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة (إطارات) بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. وأكدت المديرية في بيان اليوم (الأربعاء)، أنه ضبط مستقبلو الشحنة بمدينة الرياض، والعناصر المتورطة في محاولة تهريبها، وهم 3 متهمين من الجنسية التركية وآخر نازح ومواطن، حيث جرت إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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