وفاة نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

بلادي – الرياض :

توفي اليوم (الأربعاء)، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية بدولة الإمارات، عن عمر يناهز 76 عامًا.

ونعى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شقيقه بكلمات مؤثرة صباح اليوم، حيث قال: “إنا لله وإنا إليه راجعون… رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.

ولد الشيخ حمدان بن راشد في 25 ديسمبر 1945م، وشغل عدة مناصب، منها نائب حاكم دبي، ورئيس بلدية دبي، كما شغل منصب وزير المالية في الإمارات لمدة 50 عامًا.