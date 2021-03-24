اعتماد يوم 24 من كل شهر موعداً لإيداع الدعم لمستفيدي “سكني”.. وقرار جديد يخص “رهن العقارات”

بلادي – الرياض :

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، يوم 24 من كل شهر ميلادي، موعداً لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني”، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

وشملت قرارات المجلس إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين لقبول نقل الرهن من عقار لعقار آخر من القروض السابقة المقدمة من الصندوق على نظام الإقراض المباشر، الذي كان يُشترط فيه عدم وجود مسكنين آخرين غير محل القرض عند التقديم لطلب نقل الرهن.

كما وافق، خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على تمديد مهلة تسلم باقي دفعات القروض المباشرة حتى تاريخ 18- 3- 1443هـ، تقديراً لظروف المواطنين وعدم تمكنهم من استكمال البناء خلال فترة جائحة “كورونا”، مناشداً المستفيدين بسرعة تقديم ما يلزم لاستكمال البناء والتقديم لتسلم الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة.