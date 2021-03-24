نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا باقي 19 يوم لصرف الضمان الاجتماعي شهر رمضان 1442 ورابط التأكيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف الضمان الاجتماعي بالسعودية مع الرابط، يعتبر معاش الضمان الاجتماعي أنه بمثابة صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين من محدودي الدخل وتجمع أموال هذا البرنامج من الزكاة ومن منح الوزارة، وبالعادة يقتصر توزيع هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتجمع لديهم الشروط المتوافرة في نظام الضمان الاجتماعي، وذلك طبعًا باستثناء شرط الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وأيضًا يكون أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، هذا وتضع المملكة الهدف لصرف هذا المبلغ في بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442.

المستهدفين من صرف معاش الضمان الاجتماعي

يُعد راتب الضمان الاجتماعي أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطن السعودي، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بتوفير العديد من الخدمات للأسر الأشد احتياجاً، مثل المساعدة المقطوعة.

ومعاش الضمان الاجتماعي وبحسب النظام السعودي، فإن بتحديد موعد صرف راتب الضمان بصفة شهرية، والذي يكون بين يوم العاشر حتي يوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وينتظر المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي معرفة موعد صرف شهر رمضان 1442، وطريقة الاستعلام عن مبلغ المعاش المستحق، حيث تستقبل حسابات المستفيدين مبلغ معاش الضمان بعد ظهر اليوم، ويكون الصرف بالترتيب التالي:

اليتيم متوفي الأب. وكذلك أيضًا اليتيمة متوفية الأم. وأيضًا اليتيم مجهول الأب/الأبوين معًا. وبالأخر اليتيمة مجهولة الأب أو الأبوين معاً.

الأشخاص المستبعدون من صرف معاش الضمان الاجتماعي

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة بهذا الأمر لإجراء المسح الميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورية، وذلك لتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي، ويأتي ذلك كله من اجل تحقيق رؤية 2030 التي نادي بها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بأن تكون كافة الأمور الحكومية في قيد التطوير التكنولوجي، والفئات هي كما التالي:

في حالة ما تنازل الشخص المستفيد عن هذا المعاش.

وإذا توفي صاحب المعاش.

وفي حالة ما تأخر علي تحديث بياناته لدى حواسب الوزارة.

وإذا كان المستفيد يقيم في احدي المؤسسات التي ترعاها الدولة من دور إيواء أو ما شابة ذلك.

وتعمل مؤسسات الدولة بالنظام التكامل الشمولي لميكنة كافة التعاملات الحكومية علي سبيل المثل منصة مسار مع المواطن لتسهيل السبل علية والتي تعود علي سلوك المواطن داخل المملكة سواء كان سعوديًا أو وافدًا.