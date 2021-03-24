كيفيه التسجيل في برنامج الفحص المهني للمقيمين داخل المملكة و طريقه التسجيل في منصة قوي

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في الآونة الأخيرة قامت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن احد البرامج التي تم إصدارها حديثا وهو برنامج الفحص المهني وهذا البرنامج يحظي بدعم كثير،ويكون التسجيل به من الأشياء المهمة وتقوم أيضا الحكومة السعودية بالتطوير في الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن السعودي والمقيم داخل المملكة والتي يتم استخدامها لتوفير الجهد والوقت ومنعا للزحام والتقارب وأخذ بالإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الحكومية، والتي تقوم بتقديم الخدمات التي يجتاحها المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويكون هذا التطور ضمن رؤية المملكة 2030 ويقوم أيضا صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز بتدعيم هذه التطورات وأيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الإجراءات التي يتم اتباعها للتسجيل في برنامج الفحص المهني.
ويقوم برنامج الفحص المهني ببعض الأعمال وهي أن العمالة القادمة إلي المملكة العربية السعودية تمتلك نفس المهارات التي تطلبها المهن التي يتم العمل بها، ويتم ذلك لكي يتم السماح لهم بالعمل بعد المرور ببعض الاختبارات النظرية والعملية ، تقوم الشركات داخل السعودية ببدء العمل داخل البرنامج لفحص الذين يعملون لديها، وسيكون ذلك الإجراء ملزم به جميع الشركات في شهر يوليو 2021.
- في بداية الأمر يقوم المقيمين بالدخول إلي الموقع الرسمي لتسجيل بياناتهم في برنامج الفحص المهني.
- إذا كان التسجيل يحدث لأول مره تقوم بكتابه الاسم الخاص بك في حاله عدم التسجيل لبياناتك من قبل يجب عليك تسجيل مستخدم جديد، وبعد ذلك تقوم بإدخال كلمه المرور الخاصة بك.
- سوف تنقر علي استمرار ستظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بالمستخدم.
كيفيه إنشاء حساب علي منصة قوي للمواطن والمقيم.
- يجب عليك الذهاب إلي منصة “قوي” وعمل حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم بكتابه رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- تقوم بعد ذلك بكتابه تاريخ الميلاد ثم تضغط علي تأكيد بياناتي.
- يجب عليك تفعيل حسابك عن طريق رقم الجوال بشرط أن يكون هذا الرقم مسجل ومفعل في نظام ابشر للتحقق.
- سوف يتم إرسال رسالة تحقق للجوال من نظام ابشر تقوم بملئها في المنصة بعد ذلك تقوم بالضغط علي التالي.
- يتم تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك ثم كلمه المرور بعد ذلك تقوم بالتأكيد.
- تقوم بتسجيل رقم الهاتف وأيضا رمز التحقق لتقوم بإضافته إلي المنصة.
- في النهاية تقوم بالموافقة علي الشروط وتضغط علي إنشاء حساب.
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