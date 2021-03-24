نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك الراجحي في 30 ثانيه وطريقة التسجيل وشروط تمويل بنك الراجحي في المقال التالي
تمويل شخصي بنك الراجحي وطريقة التسجيل تقوم العديد من البنوك بإصدار التمويلات المالية للمواطنون؛ للتسهيل عليهم في تسديد ديونهم من الأقساط أو مساعدتهم في توفير حياة جديدة وحياة معيشية يسيرة، وليحمي الأفراد من ارتفاع السلع، وهذا ما يقدمك بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية اليوم، مع إمكانية حصول المقيم في السعودية أيضاً هذا التمويل البنكي، ليس المواطن فقط، وفي هذه المقالة سنعرض لكم شروط تمويل بنك الراجحي وطريقة التسجيل في تمويل شخصي من خلال تطبيق بنك الراجحي الذي أصدره البنك عبر الهواتف المحمولة، والذي يمكنك تنزيله بسهولة وإتباع الخطوات التي سنذكرها لك بالتفاصيل.
تمويل شخصي بنك الراجحي وطريقة التسجيل
يقدم بنك الراجحي خدمة التمويل بالتوافق وعدم مخالفة الشريعة بعد دراستهم للشرعية، يمكنك بنك الراجحي من التمويل الشخصي مدة ستة أشهر، ويقدم البنك أنوع مختلفة من التمويل تناسب المواطنون والمقيمون بداخل المملكة، فقط قم باختيار التمويل المتناسب مع احتياجاتك من التالي:
- تمويل يختص بالمواطن السعودي، وهو تمويل بضمان العقار ويتم تمويلك نسبة إلي سعر العقار بشروط علي الراتب، الحكومي
- حد أدني 5000 ريال و الخاص 7500 ريال .
- تمويل بنك الراجحي عن طريق تحويل الراتب .
- تمويل بنك الراجحي يعمل علي التسهيل من شراء الأبنية والأراضي، وهو تمويل يضمن العقار.
- تمويل بنك الراجحي متقاعدين.
- تمويل وطني.
- تمويل بنك الراجحي الغرض منه الحصول علي سيارة وهو تمويل لقسط السيارات.
طريقة التسجيل في تمويل البنك الراجحي
من خلال الإنترنت والاونلاين يمكنك التسجيل عبر تطبيق راجحي، فقط قم بتنزيل التطبيق علي هاتفك المحمول وهذا التطبيق بنك الراجحي وقم بإدخال بياناتك المطلوبة والتي تعد:
- الاسم.
- البطاقة.
- إدخال رقم سري لحسابك الذي تقوم بإنشائه، وبعد إتمام عملية التسجيل يمكنك أن تقوم بتغير الباسورد.
- بعد التسجيل بسهولة في التطبيق يمكنك أن تتعرف علي التمويلات المطروحة من خلال بنك الراجحي، واختيار المناسب لك.
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