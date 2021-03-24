المساعدة المقطوعة 1442 متابعة حالة الطلب إلكترونياً عبر موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المساعدة المقطوعة 1442 من الموضوعات التي تحتل مكانة كبيرة لدي العديد من المواطنين السعوديين، فهي مساعدة مالية تقدم لأصحاب الدخل المنخفض، سواء من المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي أو على رأس العمل، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بتحسين مستوي المعيشة لمواطنيها، في ظل التطوير والتحديث الذي تتبناه المملكة ضمن رؤية 2030، ويتساءل العديد من مستفيدي مقطوعة الضمان، عن موعد صرفها الذي تأخر كثيراً، وطريقة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الطلب، والأسماء التي سيتم الصرف لها من عدمه، وخلال السطور القادمة نوضح لكم التفاصيل.

رابط الاستعلام عن حالة طلب المساعدة المقطوعة

موعد صرف المساعدة المقطوعة

هناك حالة من الجدل الواسع حول موعد صرف مقطوعة الضمان 1442، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وما يحتاج إليه هذا الشهر من التزامات ومصاريف، فهل سيتم صرفها قبل شهر رمضان أم لا، ولكي يتم معرفة حالة الطلب المقدم لصرف المساعدة المقطوعة، يجب الاستعلام إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه، وإذا كان حالة الطلب مراجع تحت الدراسة، فعلي المستفيد الانتظار لتحديد موعد الصرف، الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الموارد البشرية تحدد شروط لصرف مقطوعة الضمان