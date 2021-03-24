نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصندوق العقاري يعتمد 24 من كل شهر موعدًا لإيداع الدعم لمستفيدي سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صندوق التنمية العقارية أنه تم توحيد موعد إيداع الدعم السكني لجميع مستفيدي برنامج سكني، وفقا الإجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام الجاري 2021، والذي تم عقده برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة التنمية العقارية ماجد بن عبد الله الحقيل، بمقر الصندوق في مدينة الرياض، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمشرف العام على الصندوق.

مستهدفات الدعم السكني

وأعلن الصندوق العقاري اهم مستهدفات الدعم السكني للعام الحالي، ومؤشرات الأداء وفقا للركائز الإستراتيجية للصندوق، وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات التي تندرج على جدول أعماله.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن المجلس أوضح أداء مؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري والمدعوم، والمنتجات بجانب مؤشرات الاستدامة المالية، وأعلن مؤشرات الأداء لتميز العملاء والذي يشمل مؤشر رضا العملاء، ومؤشر نصح الأصدقاء والأقارب.

واعتمد المجلس يوم 24 من كل شهر ميلادي كموعد لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج سكني، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويأتي هذا القرار حرصا من الصندوق على استفادة جميع المستفيدين من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

ووافق المجلس على مقترح إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين لقبول نقل الرهن من عقار إلى عقار آخر من القروض السابقة المقدمة من الصندوق على نظام الإقراض المباشر، وكان من ضمن شروطه عدم وجود مسكنين آخرين غير محل القرض عند التقديم لطلب نقل الرهن.

وتمت الموافقة على تمديد مهلة الإستلام لباقي دفعات القروض المباشرة حتى تاريخ 18/3/1443، نظرا لظروف المواطنين وعدم تمكنهم من استكمال البناء خلال فترة جائحة كورونا، ودعى جميع المستفيدين لسرعة تقديم ما يلزم لاستكمال البناء والتقديم لاستلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة.

مستجدات التحول الرقمي

وقام المجلس بمناقشة مستجدات التحول الرقمي وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، لتسهيل إنهاء إجراءات القرض العقاري، واستعرض جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن طريق منصة خدمات المستفيدين والمستشار العقاري والتكامل مع جميع الشركاء، وأقر المجلس عدد من القرارات لينتظم العمل الداخلي للصندوق ومن بينها اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، وقدم المجلس الشكر لإدارة ومنسوبي الصندوق لجهودهم المبذولة.