شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 6 حالات وفاة ، و 306 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 386300 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 375471 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6624 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :