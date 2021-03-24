نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط سيارات 600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختتمت عروض شركة تويوتا شهر فبراير 2021 بمزيد من الإثارة حيث تضمن عروض تويوتا إمكانية تقسيط سيارات 600 ريال من بينها سيارات الدفع الرباعي التي تأتي في مقدمتها تويوتا فورتشنر 2021 التي صار بالإمكان تقسيطها بأقل من 20 ريال في اليوم ليجعل من حلم امتلاك سيارة دفع رباعي ممكنًا إذا ما توفرت بعض الشروط والضوابط الخاصة بالمشتري خاصة فيما يتعلق بقيمة الدفعة المقدمة حيث تعد عروض فبراير هي من أفضل عروض تقسيط السيارات التي يمكن الحصول عليها من شركة تويوتا للتمويل التي تقدم حلولا متعددة للحصول على تمويل السيارات الجديدة وفق إجراءات سريعة نظرا لما تتمتع به هذه الشركة من سمعة طيبة في مجال تقسيط السيارات الجديدة خاصة السيارات اليابانية.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021

تويوتا فورتشنر هي سيارة متعددة الاستخدامات تأتي مع محرك بسعة 2.7 لتر، 4 اسطوانات تصل قوته الحصانية القصوى إلى 164 حصانًا مع قدرة على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 245 نيوتن في المتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات في حين تأتي السيارة بنظام دفع خلفي وتتسع لعدد 7 ركاب بما فيهم السائق.

عروض تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط سيارات 600 ريال

يصل سعر تويوتا فورتشنر gx2 دفع رباعي موديل 2021 إلى حوالي 111 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة عند الشراء نقدًا لكن رغم ذلك يمكن الحصول عليها ضمن عرض تقسيط سيارات 600 ريال أحد عروض تويوتا جميل من خلال توفير دفعة مقدمة تتراوح ما بين 60 إلى 65 ألف ريال وربما يظن البعض أن هذا المبلغ كبير كدفعة مقدمة لكن بقليل من التأمل يمكننا القول أن هذا يعتبر العبء المالي الأكبر وباقي الأقساط لا قيمة لها وستكون في حدود 600 ريال على مدى 60 شهرًا أي أنك قمت بشراء تويوتا فورتشنر gx2 دفع رباعي بهذه الدفعة فعليًا.

عروض تويوتا جميل

وتشمل عروض تويوتا 2021 إضافة إلى الدفعة المقدمة سداد قيمة الضريبة المضافة نقدًا بواقع 19 ألف ريال فيما ستكون قيمة القسط الشهري 585 ريال في حال تم دفع 65 ألف ريال دفعة مقدمة وستكون فوق الـ600 ريال بقدر طفيف حال تم دفع 60 ألف ريال كدفعة مقدمة ما يعني أن القسط لن يكلفك أية أعباء مالية حيث لا يمثل تقسيط سيارات 600 ريال أية مشكلة يمكنك توفير 20 ريال في اليوم وهذا ما يعادل تناول فنجال من القهوة بأحد الكافيهات متوسطة الدرجة.

عروض تقسيط السيارات

ويمكن متابعة آخر عروض تقسيط السيارات في السعودية من عبداللطيف جميل للتمويل من خلال الدخول على موقع الشركة ثم الانتقال إلى حاسبة التمويل واختيار نوع السيارة ومن ثم ادخال القسط الشهري المتوقع وقيمة الدفعة المقدمة وتعبئة باقي الطلب.

وبطبيعة الحال تختلف قيمة القسط الشهري بحسب سعر السيارة النقدي ومعدل الفائدة السنوي الذي يقدمه البنك وكذلك عدد الأقساط بالتالي يكمنك الحصول على سيارة بقسط مريح جدًا إذا قمت بسداد نصف الثمن أو أكثر من النصف لأن ذلك يساعد في تخفيف الأعباء الشهرية ويقلل سعر المركبة النهائي إلى درجة تجعلك لا تشعر بقيمة القسط الشهري.