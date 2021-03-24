نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقاعد موعد صرف معاشات المتقاعدين وتطبيق تقدير لخدمة المتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقاعد موعد صرف معاشات المتقاعدين يقترب، فقامت المؤسسة العامة للتقاعد بالإعلان عن موعد صرف معاشات التقاعد،فبعد إعلان المؤسسة عن الموعد الخاص بصرف المعاشات أزداد بحث المواطنين السعوديين المتقاعدين عن تفاصيل صرف المعاشات، وذكرت أيضا أن تم إيداع المبالغ المستحقة لصرف معاشات المتقاعدين في الحسابات البنكية، ومنذ أيام قليلة أعلنت المؤسسة عن استقبالها للمراجعين في كافة فروعها، فصرف المعاشات التقاعدية يساعد المواطنين السعوديين قضاء وسد أحتياجاتهم الضرورية، وتقدم المؤسسة العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل التعامل مع المتقاعدين من خلالها، وأعلنت اليوم المؤسسة عبر حسابها الرسمي علي التويتر عن طريقة خطوات استخدام حاسبة المعاشات التقاعدية، وسوف نقدم لكم كافة التفاصيل عن صرف المعاشات التقاعدية من خلال موقعنا.

تطبيق تقدير لخدمة المتقاعدين

تقدم مؤسسة التقاعد تطبيق تقدير وهو يسهل الوصول إلي جميع المسارات علي المواطنين المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة، حيث أن التطبيق تميز بعدة صفات وهي السرعة والجودة وتسهيل الاستفادة من الخدمات في كافة المسارات، كما أوضحت المؤسسة أن جميع المستفيدين والمتقاعدين يمكنهم تحميل ذلك التطبيق علي كافة الهواتف الذكية، فإن تقدير يوف بتقديم عروض وخدمات كثير للمواطنين بالمملكة.

منح خصومات للمواطنين للخدمات الطبية

أعلنت المؤسسة عن عقد اتفاقية مع مستشفيات دله الموجودة بالمملكة، وتهدف تلك الاتفاقية التي تم توقيعها إلي تقديم خصومات علي الخدمات الطبية للمواطنين المستفيدين من المؤسسة هم وأسرهم، حيث أنها توفر أيضا خصم خاص للمستفيدين من برنامج تقدير سواء المستفيد نفسه وأسرته أو أبنائه وزوجته إذا كان المستفيد متوفي، ويمكنهم الاستفادة من ذلك الخصم الذي يبلغ 30% من خلال عرض الهوية أو سجل الأسرة.

خدمات التقاعد الإلكترونية للموظف بالقطاع العام

أوضحت مؤسسة التقاعد أن هناك خدمات إلكترونية مقدمة لموظف القطاع العام المشترك بالمؤسسة العامة للتقاعد، بحيث يمكنه الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين المشتركين بها في المملكة، فتلك الخدمات تساعده بكل سهولة ويسر في إنهاء معاملاته بدون الذهاب لأي مكان خاص بالمؤسسة في المملكة العربية السعودية، فإن تلك الخدمات توفر الوقت والجهد علي المواطنين المشتركين.

تعلن مؤسسة التقاعد عن جدولة صرف المعاشات لعام 2021

جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية يعلموا أن صرف المعاشات للمتقاعدين المستفيدين بالمملكة يكون وفقا للجدول الزمني الذي يوضع للصرف طوال عام، ووجدنا أن الجميع يبحث من أجل معرفة هذا الجدول الزمني للصرف في العام الجديد 2021، ولذلك قامت المؤسسة بالإعلان عن جدول المواعيد المخصص للصرف في الربع الأول من عام 2021 أي صرف المعاشات خلال شهر يناير وفبراير ومارس.

المؤسسة تعلن صرف معاش التقاعد شهر فبراير2021

قامت المؤسسة بذكر موعد الصرف الخاص برواتب المعاشات للمتقاعدين شهر فبراير بالمملكة العربية السعودية، حيث قررت المملكة إيداع مبالغ المعاشات في حساب كل مواطن مستفيد من المؤسسة، وذلك الموعد يكون يوم الخميس الموافق يوم 25 من فبراير 2021 ميلاديا ويوافق هجريا يوم 13 من رجب 1442، حيث أن إيداع وصرف الرواتب في موعده الرسمي والمحدد بدون تقديم أو تأخير وفقا للجدول المعلن عنه.

موعد معاشات المتقاعدين يناير عام 2021

قامت المؤسسة بذكر جدول صرف المعاشات لأول ثلاثة أشهر من العام الجديد 2021، فإن المواطنين المتقاعدين ينتظرون موعد صرف معاش يناير 2021 لأنها تساعدهم في تلبية أحتياجاتهم الضرورية، فإن الموعد المحدد للصرف يكون يوم الإثنين الموافق 25 من يناير 2020 ميلاديا وذلك التاريخ يوافق 12 من جمادي الأخر 1442 هجريا وذلك طبقا للجدول المعلن عنه لمواعيد صرف المعاشات.

خطوات الإبلاغ عن وفاة متقاعد

تقدم المؤسسة خدمة الإبلاغ عن وفاة أي مواطن متقاعد سواء عسكري أو مدني، وذلك مع تأكيد هذا البلاغ من خلال موقع وزارة الصحة الإلكتروني، كما أن تلك الخدمة تساعد في وقف المعاش التقاعدي للمواطن المتقاعد المتوفي مع حفظ حقوق الورث للمستفيدين، وخطوات الإبلاغ كالأتي:

الدخول علي موقع المؤسسة واختيار الخدمات الإلكترونية.

وممكن الدخول عن طريق بوابة النفاذ الموحد.

يضغط المواطن علي خدمات زائر ويختار خدمة الإبلاغ عن وفاة مواطن متقاعد.

يقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة ويضغط تقديم الطلب.

موعد إيداع معاشات التقاعد شهر نوفمبر 2020

تقوم المؤسسة بإيداع مبالغ المعاشات في حساب كل مواطن متقاعد مستفيد في المملكة العربية السعودية، وهذا وفقا للموعد الذي تحدده مؤسسة التقاعد حسب جدول صرف المعاشات الزمني، وهذا الشهر يتم صرف المعاشات يوم الأربعاء الموافق (25) الخامس والعشرون من شهر نوفمبر 2020 الميلادي، كما أن المؤسسة تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين المتقاعدين.

خدمات أجهزة الخدمة الذاتية

أعلنت المؤسسة عن الخدمات المقدمة من قبل أجهزة الخدمة الذاتية وطريقة الاستفادة منها، في تستهدف فئة المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من خدمات المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة، فالخدمات المقدمة تكون كالأتي: القيام بطباعة بطاقة التقاعد، كما يمكن أيضا طباعة تعريف المعاش بكافة أنواعه، وتتيح خدمة إثبات عدم وجود معاش تقاعدي لأي مستفيد، كما أن المؤسسة أعلنت أن هناك أكثر من 12 ألف مواطن مستفيد جديد من خدمات مؤسسة التقاعد الإلكترونية في شهر أكتوبر، وبلغ عدد زوار بوابة الخدمات حوالي 600 ألف مواطن وعدد المعاملات التي قامت المؤسسة بإنجازها خلال ذلك الشهر حوالي 32 ألف معاملة، وأصدرت أيضا المؤسسة حوالي 14 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

فيديو يوضح خدمات أجهزة الخدمة الذاتية

بعد قيام المؤسسة بالإعلان عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وجدنا العديد من المواطنين السعوديين في المملكة ومن المستفيدين من المؤسسة يبحثون عن طريقة استخدام الأجهزة للاستفادة من الخدمات، ولذلك قامت المؤسسة بتقديم هذا الفيديو لتوضيح للتعرف علي الخدمات وطريقة استخدام الأجهزة الذاتية.

مميزات بوابة الخدمات الإلكترونية للتقاعد

تعمل المؤسسة العامة للتقاعد على خدمة مستفيديها ومتابعيها من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، حيث أتاحت لهم العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي تعمل على تيسير حصول المستفيد على الخدمة في أي مكان وزمان، والتي تساعد المواطن وتسهل عليه كافة الإجراءات، دون الحاجة إلي زيارة الفروع، كما أوضحت مميزات بوابة الخدمات الإلكترونية، فتلك المميزات تكون كالأتي:

تلك البوابة توفر لك كل المعاملات كاملة بطريقة إلكترونية.

الخدمات المتوفرة تنفذ بشكل سريع.

هذه الخدمات تكون متاحة للجميع علي مدار اليوم أي متوفرة خلال الأربعة وعشرون ساعة.

تتميز الخدمات بسهولة التنفيذ وإتمام الإجراءات من خلال البوابة.

تتميز أيضا الخدمات بأنها ذاتية أي كل شخص يمكنه أنجاز معاملاته.

تكون الخدمات موثقة ومعتمدة من المؤسسة.

خطوات تقديم طلب العدول عن ضم حكومي

قامت مؤسسة التقاعد بالإعلان عن خدمة تقديم طلب العدول عن ضم حكومي سبق وقدم المواطن علي ضمها وتم الموافقة عليها، وأوضحت المؤسسة من خلال صفحتها عن كافة تفاصيل هذه الخدمة، حيث أن من شروط تقديم الطلب أن يكون المواطن المتقدم جنسيته سعودي وسبق أن قدم طلب ضم وتم الموافقة عليه، وخطوات التقديم كالتالي:

الضغط والدخول علي أختبار الخدمات الإلكترونية.

يختار خدمات مشترك ويضغط علي أيقونة طلب عدول عن ضم حكومي.

يدخل المتقدم كافة البيانات المطلوبة ويضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

بدء صرف وإيداع معاشات المتقاعدين لشهر سبتمبر 2020 ميلاديا

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإيداع معاشات المتقاعدين الخاصة بشهر سبتمبر 2020 ميلاديا، كما ـأن المؤسسة قامت بالإيداع هذا الشهر قبل الموعد الرسمي بيوم أي تم الإيداع اليوم الخميس الموافق 24 من شهر سبتمبر 2020، وذلك لأن الموعد الرسمي للصرف وهو 25 من سبتمبر يأتي يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية، كما يمكن لأي مواطن متقاعد داخل المملكة العربية السعودية التأكد من إيداع المعاشات في حسابه البنكي، وذلك التأكد يكون من خلال الاستعلام عن حسابات حسابك البنكي، أو الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني، أو استخدام خدمة المحادثة الفورية.

تحديث البيانات الشخصية لحسابك علي المؤسسة العامة للتقاعد

أعلنت المؤسسة اليوم عبر صفحتها علي التويتر عن قيام كل مواطن متقاعد بتحديث بياناته الشخصية، ولابد من سرعة تحديث البيانات قبل موعد صرف المعاشات للمتقاعدين، فتحديث البيانات يسهل عليك التواصل مع المؤسسة والاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونيا، والتحديث يتم من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

يجب أن يدخل كل مواطن علي الموقع الرسمي للمؤسسة.

ثم يضغط علي أختيار تسجيل دخول.

يقوم بالضغط علي اسم المستخدم وتظهر قائمة نقوم بالنقر أو الضغط علي أختيار تحديث البيانات.

أعلنت مؤسسة التقاعد عن خدمة استعراض التعريف فوري بالمعاش للمتقاعدين

مؤسسة التقاعد تعلن من خلال صفحتها علي تويتر عن انطلاق خدمة استعراض تعريف المعاش التقاعدي بشكل فوري، فمؤسسة التقاعد تعمل دائما من أجل توفير كافة الخدمات الإلكترونية التي تساهم وتساعد في راحة المتقاعدين، فهذه الخدمة متوفرة لجميع الأفراد المتقاعدين والجهات داخل حدود المملكة العربية السعودية، فهي تعتبر وثيقة معتمدة بشكل رسمي وإلكترونية ويستلمها بشكل فوري، وتوجد خطوات يتم من خلالها الحصول علي الخدمة كالأتي: الدخول علي موقع المؤسسة الإلكتروني، ثم يدخل المتقاعد علي قائمة الخدمات الإلكترونية، ويضغط علي أيقونة خدمة التعريف الفوري للمعاش، ثم يقوم كل متقاعد بإدخال كل البيانات المطلوبة منه، ثم ينفر عل زر استعراض التعريف للمعاش بالتفاصيل ثم طباعته.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر أغسطس

هناك جدول زمني وضعته المؤسسة العامة للتقاعد وتصرف رواتب المتقاعدين وفقا لهذا الجدول، وحسب ذلك الجدول من المقرر صرف رواتب المتقاعدين في موعدها لشهر أغسطس 2020، وذلك الموعد يوافق يوم الثلاثاء الموافق 25 من أغسطس 2020 ميلاديا، مع العلم أن إذا حدث تأخر أو تقديم يوم عن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية يكون بسبب وجود عطلة أو أجازة رسمية.

المدد المستبعدة من الاحتساب في التقاعد

توضح مؤسسة التقاعد من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل تويتر جميع المدد التي يتم استبعادها عند القيام بحساب مدة الخدمة عند تسوية المعاش التقاعدي، وتكون هذه المدد المستبعدة من الاحتساب هي كالأتي: مدة غياب الموظف بدون إجازة، مدة قيام الموظف بخدمة غير نظامية، مدة حرمانه من أخذ راتبه، مدة الإجازة من غير مرتب باستثناء الإجازة المرضية أو الإجازة الدراسية، كسور الشهر أي يكون مجموع الخدمة لم يصل 29 يوم.

تقدم مؤسسة التقاعد خدمة إخطار العودة للعمل الإلكترونية

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة التقاعد، وذلك للحد من تلك الجائحة المنتشرة وللالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة إخطار العودة للعمل الجديدة، فهذه الخدمة تقدمها مؤسسة التقاعد وتستهدف المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، فتلك الخدمة تتيح لكل متقاعد في المملكة أن يسجل تاريخ وبيانات عودته إلي العمل سواء في قطاع حكومي مدني أو عسكري، فتلك الخدمة تتم من خلال موقع الإلكتروني بدون الذهاب لمراجعة هذه المؤسسة.

موعد صرف معاش المتقاعدين لشهر يوليو 2020

من المقرر أن مؤسسة التقاعد تقوم بصرف معاشات المتقاعدين في يوم 25 من كل شهر ميلادي، وعند تزامن ذلك الموعد المحدد للصرف معاشات التقاعد مع عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، فيتم صرف معاشات المتقاعدين إما قبل الموعد بيوم في حالة كان ذلك يوم الجمعة أو بعد موعد الصرف بيوم وذلك إذا كان يوم الصرف يصادف يوم السبت، ولذلك حسب مواعيد صرف معاشات المتقاعدين سيكون موعد صرف المعاشات الخاصة بمؤسسة التقاعد يوم الأحد الموافق 26 من يوليو 2020 ميلاديا.

مؤسسة التقاعد موعد صرف معاشات المتقاعدين

المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بصرف معاشات التقاعد دائما في موعدها المحدد من كل شهر ميلادي، وذلك الموعد يكون من المقرر صرف معاشات التقاعد به وذلك اليوم يوافق يوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، وذا كان ذلك الموعد حسبه تقويمه الميلادي يوافق يوم أجازة أو عطلة رسمية يتم صرف معاشات المتقاعدين أما قبل الموعد بيوم أو بعده بيوم، وحسب التقويم الميلادي لشهر يونيو 2020 فيكون موعد صرف معاشات المتقاعدين يوم الخميس المقبل وهو يوم 25 من يونيو 2020.

حاسبة معاشات التقاعد وخطوات استخدمها لحساب معاشات المتقاعدين

فحاسبة المعاشات التقاعدية تعتبر مهمة للمتقاعدين وهي من أهم خدمات مؤسسة التقاعد، فبعد قيام المؤسسة العامة للتقاعد بإيداع معاشات التقاعد يبحث المتقاعدين عن تلك الحاسبة، لكي تمكن المتقاعدين من حساب قيمة المبالغ المستحقة لهم من معاشات التقاعد، وحتي يتم حساب قيمة المعاش لابد من أتباع تلك الخطوات التي أعلنت عنها مؤسسة التقاعد، وهذه الخطوات الواجب تنفيذها لحساب معاشات التقاعد كالتالي:

قيام المتقاعدين بالدخول علي الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد.

يقوم المتقاعد بالضغط علي أيقونة أو اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم يقوم المتقاعد بالضغط علي أختيار حاسبة التقاعد.

يدخل المتقاعد البيانات الخاصة به والمطلوبة منه.

بعد قيام المتقاعدين بالانتهاء من أدخال جميع بياناته المطلوبة يضغط عل أيقونة عرض قيمة المعاش.

بيانات المطلوبة لحساب قيمة المعاش التقاعدي

تأكد مؤسسة التقاعد علي ضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح حتي يتم حساب قيمة المعاش تقريبيا، والبيانات المطلوبة كالأتي: