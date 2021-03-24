حقيقة إلغاء المساعدة المقطوعة 1442 الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السودية تسألوا عن مدى صحة خبر إلغاء المساعدة المقطوعة، وذلك بسبب عدم تحديد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة، من خلال مقالنا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تخص المساعدة المقطوعة التي يترقب الكثير من المواطنين عن بدء صرف المساعدة قبل شهر رمضان المبارك لسد احتياجاتهم خلال هذا الشهر المبارك في ظل جائحة كورونا فتابعونا.

توقيت صرف المساعدة المقطوعة 1442

لم تعلن حتى هذه اللحظة وزارة الموارد البشرية عن إلغاء المساعدة المقطوعة وان كل ما يتردد حول هذا الموضوع فهو إلا إشاعات وأكاذيب، والحقيقة تكمن في أن الوزارة لم تحدد موعد معين لصرف المساعدة المقطوعة، ولكن كل ما أشارت إليه الوزارة داخل المملكة العربية السعودية هو ضرورة تحديث البيانات للمتقدمين لطلب المساعدة المقطوعة لأنه في ألأيام القليلة القادمة سوف يتم تحديد موعد لصرف المساعدة لكل من قامو بعملية تحديث البيانات، حتى تتمكن وزارة الموارد البشرية من تحديد ألأكثر استفادة من هذه المساعدة التي تتراوح من عشرة الآف ريال سعودي إلى ثلاثين ألف ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة 1442

قامت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية بتحديث الموقع الخاص بها وإضافة طريقة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الموقع ألإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك تسهيلا على المواطنين.