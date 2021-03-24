نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاختبارات النهائية 1442 الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أن من المقرر عقد الاختبارات النهائية 1442 عن بعد وذلك لتجنب التزاحم داخل المدارس ومقرات الاختبارات والمحافظة على صحة الطلاب، وذلك بعد أن تسائل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور متى تبدأ الاختبارات النهائية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل تحديد موعد الاختبارات النهائية وهي اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات في المملكة.

موعد الاختبارات النهائية 1442

نظرًا لقرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني فإن العديد من الطلاب يتساءل عن موعد الاختبارات النهائية 1442 وذلك للبدء في تكثيف المذاكرة ومراجعة المواد العلمية التي سبق دراستها لضمان الحصول على التفوق، وقد حددت وزارة التعليم بالمملكة ميعاد البدء في الاختبارات النهائية يوم 22 من شهر مايو 2021 والموافق 10 شوال لسنة 1442 هجريًا، على أن تكون هذه المواعيد لكافة المدارس من تعليم أهلي أو لغات أو دولي بالمدارس الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم الاختبارات النهائية 1442

أثير خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الشائعات حول احتمالية تقديم موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليمية لتكون قبيل حلول شهر رمضان المبارك وذلك أسوة بالعام الماضي حيث أنه تم صدور قرار ملكي بتقديم الاختبارات لتكون قبل شهر رمضان تخفيفًا على الطلاب ولضمان التفرغ للعبادات خلال هذا الشهر المبارك.

ومن جانب وزارة التعليم فقد أعلنت أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأن الاختبارات سوف تتم وفق الموعد المحدد لها وأنها سوف تكون عبر تقنية التعليم عن بعد وبالتالي فهي لن تؤثر على الطلاب.

متي إجازة نهاية العام الدراسي 2021

تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن كافة المواعيد الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي منذ بدايته بما في ذلك موعد أجازة نصف العام الدراسي وموعد البدء في الدراسة مرة أخرى للفصل الدراسي الثاني وكذلك أجازة نهاية العام الدراسي أو نهاية الفصل الدراسي الثاني في جميع المدن، وقد قامت الوزارة بإعلان أجازة نهاية العام بأنها تلي الانتهاء من اختبارات نهاية العام مباشرة على أن تبدأ الإجازة من اليوم الثاني من شهر يونيو 2021.