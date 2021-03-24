نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2021 مكتب العمل السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها من قبل العمال الوافدين داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمعرفة قيمة رسوم نقل الكفالة التي يتم تطبيقها على العمال الوافدين للعمل داخل المملكة وإقرارها وفق قانون العمل الجديد داخلها، وكذلك يتساءلون من يتحمل رسوم نقل الكفالة في حالة تطبيق رسوم نقل الكفالة للسائق الخاص ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد.

رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد

يقوم الوافدين بالبحث لمعرفة رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد والتي يتم دفعها كمقابل خدمة نقل كفالتهم بعد تطبيق النظام الجديد والذي يسعى لإلغاء نظام الكفيل وبالتالي منح العمال الوافدين حرية التنقل وتحسين صورة التعامل بين العامل وصاحب العمل داخل المملكة، وقد حددت وزارة العمل المصاريف الخاصة بنقل الكفالة كالآتي:

يتم دفع مبلغ ألفان ريال سعودي في حالة نقل الكفالة للمرة الأولي.

يتم دفع مبلغ أربعة آلاف ريال في حالة نقل الكفالة للمرة الثانية.

يتم دفع مبلغ ستة آلاف ريال في حالة النقل للمرة الثالثة.

ويتم كذلك دفع مبلغ ستة آلاف ريال في حالة النقل للمرة الرابعة.

رسوم نقل الكفالة مكتب العمل

يجب لكل عامل وافد أو مقيم داخل المملكة معرفة كيفية تسديد رسوم نقل الكفالة لمكتب العمل وقد تم تحديد طريقة تسديد الرسوم أما من خلال الحساب البنكي أو من خلال الصراف الآلي وفق الخطوات التالية:

الذهاب إلى مقر ماكينة الصراف الآلي.

وضع البطاقة الخاصة بالوافد أو المقيم.

اختيار كلمة سداد ومن ثم سداد المدفوعات الحكومية.

يتم بعد ذلك اختيار خدمات المقيمين.

من ثم يتم سداد رسوم نقل الكفالة.

كم يستغرق نقل الكفالة

قامت وزارة العمل بالرد على تساءل الأفراد عن مدة استغراق نقل الكفالة من منشأة لأخري وهي أن الطلب بمجرد الموافقة عليه من قبل وزارة الداخلية السعودية قد يستغرق خمسة عشر يومًا وذلك بعد أن يتم تقديمه إلكترونيًا من قبل الوافد أو المقيم على أن يتم متابعة موقع وزارة العمل السعودية للتأكد من قبول الطلب.