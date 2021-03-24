المبادرات التطوعية خدمة للوطن والمجتمع

دوت الخليج – زايد الجهني

للفرق التطوعية العديد من الأعمال الخدمية التي يقدمها للمجتمع، وتحدث “للإخبارية” نائب قائد فريق عطاء التطوعي التابع لجمعية البر الأهلية ببني كبير الاستاذ عبد الله حمدان، وقال انه منذ سنوات طويلة يعمل هذا الفريق على نشر ثقافة العمل التطوعي ولازال ينتهج مسيرته إلى وقتنا الحالي، وذكر الأستاذ بعض من الأعمال التي يقدمها الفريق وجاء من ضمنها المبادرات الغذائية و توزيعها وإيصالها للمستفيدين بالإضافة إلى الجانب الصحي وبالشراكة مع مستشفى الأمير مشاري و مستشفى الملك فهد و عيادة قوى الأمن وإيصال الأدوية الى المستحقين و بالإضافة إلى العمل على المبادرات والبرامج في زرع الشتلات بالمرافق العامة وفي الحدائق وفي أحواض السدود، و من ضمن الأعمال المقدمة ايضا ازالة التشوهات البصرية وكذلك توعية مرتادي الأسواق والحدائق العامة والمنتزهات بالتباعد الاجتماعي وتفعيل تطبيق توكلنا بالإضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية والتثقيفية، وذكر الأستاذ أن فريق عطاء التطوعي يلاقي الدعم المعنوي من صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة

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