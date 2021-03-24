رئيس لجنة الإرشاد الأكاديمي يتحدث لصحيفة دوت الخليج

دوت الخليج – تقرير : تركي الحجيلي

يعد الإرشاد الأكاديمي جزء مهم في حياة كل طالب جامعي خلال سنوات دراسته، إذ يعد خارطة طريق للوصول إلى معارج النجاح والتفوق والتميز للحصول على درجة علمية بسهولة ويسر، وكذلك دور الإرشاد الأكاديمي المهم في إيجاد علاقة أبوية وطيبة خلال الدراسة في المرحلة الجامعية، وللحديث حول مهام لجنة الإرشاد الأكاديمي ومهام المرشد الأكاديمي فقد كان لصحيفة دوت الخليج اللقاء التالي مع رئيس لجنة الإرشاد الأكاديمي في قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة الدكتور حسن نهار محاسنة فكان الحوار كالتالي..

وحول مهام لجنة الإرشاد الأكاديمي فقد أوضح د. محاسنة أنها تقوم بالإشراف ومتابعة عمل المرشدين الأكاديميين في القسم، وتوزيع طلبة القسم إلى مجموعات وتحديد أسماء المرشدين الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس أو من في حكمهم في كل مجموعة، ويكون ذلك في بداية كل عام جامعي وتقوم اللجنة بإعلام المرشدين الأكاديميين بأسماء الطلبة المتخصصين لكل مجموعة.

كما أضاف د. محاسنة أن لجنة الإرشاد الأكاديمي تقوم بمساعدة المرشدين الأكاديميين في عملهم وتذليل ما قد يواجهون من مصاعب، وذلك بالتنسيق مع وكيل الكلية واستقبال ما يرفعه كل مرشد أكاديمي من تقارير دورية عن سير دراسة الطالب خلال السنة، وكذلك ما قد يرفعه المرشد الأكاديمي من تقارير استثنائية عن حالات معينة مثل المعدلات المتدنية أو ضعف المستوى العام للطالب ومناقشة مشاكل الطلاب التي قد تؤثر على مستوى تحصيلهم العلمي وإيجاد الحلول لها.

ولفت د. محاسنة أيضاً أن من مهام لجنة الإرشاد الأكاديمي كذلك، النظر في شكاوي الطلاب اتجاه أي مقرر وإيجاد الحلول والرفع بذلك إلى وكيل الكلية، والتوعية بأهمية الإرشاد الأكاديمي وأهمية التواصل مع المرشد الاكاديمي وذلك بنشر كتيبات ومنشورات واستخدام موقع الكلية لهذا الغرض، والإشراف على برامج توجيهية للطلاب المستجدين للتعريف بنظام الدراسة والاختبارات في الكلية.

وأضاف د. محاسنة أن لجنة الإرشاد الأكاديمي تجتمع بشكل دوري كل 4 أسابيع أو حسب ما يستجد من تقارير، وذلك لمناقشة التقارير الدورية أو التقارير الاستثنائية المرفوعة من المرشدين الأكاديميين، إضافة إلى الرفع بشكل دوري (منتصف كل فصل دراسي) بتقرير يشتمل على أعمال اللجنة، وكذلك تقريراً على مستويات الطلاب إلى وكيل الكلية.

وأشار د. محاسنة إلى أن مهام المرشد الأكاديمي تقتضي الإلمام بمواعيد التسجيل والحذف والإضافة المعلنة من قبل عمادة القبول والتسجيل، وكذلك معرفة الخطة الدراسية للكلية ومتطلبات التخرج للطالب والتأكد من موافقة جدول الطالب مع الخطة الدراسية للكلية، وإعداد وتحديث ملف سجلات للإرشاد الأكاديمي لكل طالب، حيث يقوم المرشد بفتح الملف الخاص لكل طالب بالمجموعة، والذي يشمل المواد المسجلة ومستوى درجات الطالب فيها وكذلك مشتمل أيضاً على المعدل التراكمي وكذلك محاضر الاجتماعات الدورية بين المرشد والطالب، بالإضافة إلى أي تقارير أو إنذارات موجه من مقرر المادة والتي من خلالها يمكن تقييم مستوى الطالب.

وبين د. محاسنة أن المرشد يقوم بتنظيم جدول للاجتماعات الدورية الفردية مع الطالب على أن لا يتعارض ذلك مع جدول محاضراته، إضافة إلى تقديم العون للطالب في حالة وجود صعوبة في تسجيل أو تعارض بعض المواد، إضافة إلى المتابعة الدقيقة لتحصيل الطالب العلمي في المواد المسجل فيها وكتابة تقارير دورية وإرفاقها في الملف الخاص بالطالب و مخاطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب متدنياً.

وأكد د. محاسنة أنه في حال عدم مواظبة الطالب أو ضعف مستواه التحصيلي، يقوم المرشد الأكاديمي بتكثيف اللقاءات الدورية ومناقشة الطالب بشكل دقيق عن الأسباب ومحاولة حلها أو الرفع بها إلى لجنة الإرشاد الأكاديمي وتقديم النصح والإرشاد للطالب فيما يخص تطوير أدائه التحصيلي في الكلية.

كما كشف د. محاسنة أن من المهام كذلك للإرشاد الأكاديمي هو اكتشاف المواهب لدى الطالب وتنميتها، وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تطرأ على الطالب ومساعدة الطالب على كيفية الاستفادة القصوى من موقع التعليم الإلكتروني في الكلية، وكذلك حث الطالب على المشاركة في الأنشطة والرفع بشكل دوري (منتصف كل فصل دراسي) عن مستويات الطلاب إلى لجنة الإرشاد الأكاديمي بالكلية ليتم مناقشتها.

ودعا د. محاسنة الطلبة في المستويات الأولى والثانية والثالثة وحتى المستوى الثامن للتواصل مع المرشد الأكاديمي ومتابعة سير الدراسة الأكاديمية والوقوف عند الإشكاليات والتحديات التي قد تحدث من أجل دراستها، واتخاذ القرار المناسب لحلها.

واختتم د. محاسنة حديثة بحرص الجامعة مُمثله بمعالي مدير الجامعة ووكلائها وعمدائها وأقسامها على تفعيل البرامج الإرشادية والأكاديمية التي تنعكس إيجاباً على مجتمعنا السعودي والعربي بالخير والفائدة.