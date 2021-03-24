هشام الحميد لـــ دوت الخليج السفر صنعني وطرحتُ على “دبي” فكرة نظام قافز

دوت الخليج- حوار صحفي : أمين ذيبان

قامت صحيفة (دوت الخليج) بلقاء مع الطالب هشام الحميد والذي كانت تجربته الطلابيّة والحياتيّة مثمرة وثمينة؛ وفي هذه المقابلة تحدّث الحميد عن الحياة الجامعية والسفر والتنوع الثقافي والاطلاع إلى ما هنالك من آراء يحملها حول النظم الأكاديميّة.

مرحبا يا هشام، لو حدّثتنّا عن تجربتك الطلابيّة كطالب في جامعة طيبة وما قبلها؟

أهلا وسهلا بكم، كانت حياتي الطلابيّة حافلة فيما أعتقد؛ فلقد كنتُ محظوظاً بالالتحاق بجامعات ومعاهد عدّة؛ فدرست علوم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في جامعة أوبرن الأمريكية، وانتقلت إلى فيتنام ودرست دبلوماً في الاتصال الاستراتيجي بجامعة هانوي، ثم سافرت إلى بروكسل وحصلت على عدّة برامج مكثّفة في صناعة القرار والتنبؤ بالمستقبل.

جئت إلى الشرق الأوسط وكانت الدوحة المحطّة الأولى ودرستُ القانون الدولي وفي ذات الوقت إلى جانب الدراسة عملتُ مساعد تدريس في الاتصال الاستراتيجي ومساقات العلاقات الدولية والقانون الدولي؛ كما كنتُ مستشاراً بالدرجة الاستثنائية لوزير البنية التحتيّة والاتصالات لشئون التحوّل الرقمي والتخطيط وصنع القرار.

محطتّي الحالية في المدينة المنورة وجامعة طيبة وها أنا على وشك تخرّج.

من خلال حديثك أرى أن السفر كان عاملاً مهمّاً في حياتك؟

بلا أدنى شك؛ إنني أرى أن السفر صنعني وهو مُعلّمي الأول والدائم؛ فلقد تعرّفت على بلدان كثيرة، ووجوه من كل الأقطار؛ أزعم أن السفر ضرورة وجودية لأولئك الذين يرغبون أن يعيشوا حياة مختلفة ومليئة بالتنّوع والتبادل الثقافي، ولذا فإنني أشجّع النّاس على السفر؛ وفي هذا الشأن أتذكّر أنني سمعت لممثّل الحركة الشهيرشان كونغ سانغ (جاكي شان) أن أحد الصحفيين كان قد سأله عن النصيحة التي يريد إعطائها للناس؟

فأجاب شان: سافر، لأن المال سيعود لك؛ ولكنّ الوقت لن يعود.

ختاماً، ما رأيك في النظم الأكاديميّة العالمية الحاليّة؟

حسناً، هذا سؤال جيد، ورأيي هو أن الوقت قد حان فعلاً للنظر إلى هذه النظم المترهلّة في العالم التي لا تمنحك درجة علميّة دون إتمام سنوات محددّة إنني أرى أن العالم يتغيّر بسرعة تفوق بعض الجامعات وينبغي على الجامعات والحكومات على حد سواء التركيز على تنمية المهارات لا تخريج ذوي الشهادات والدالات.

ولذلك أؤمن بنظم ديناميكيّة لا تُخطّط للمستقبل وحسب بل تواكبه؛ ولقد طرحتُ في دبي فكرة نظام (قافز) وهو نظام يُؤهّل طلبة الجامعات الذين أظهروا مهارات تفوق حتى أن بعض أساتذتهم تجاوز مراحل جامعية إلى سوق العمل أو الدراسات العليا مباشرة؛ والحديث حول النظم الأكاديمية يطول حقاً.

شكرا لك على المقابلة وأتمنى لك مشروعا ومستقبلا ناجحا.