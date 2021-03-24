الضمان الصحي بالسعودية يلزم صاحب العمل بالتأمين على الموظف وجميع أفراد أسرته ، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني إلزام صاحب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التغطية التأمينية اللازمة لكافة العاملين لديه وجميع أفراد أسرهم المشمولين بالنظام، على أن يقوم العامل بإصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع، ويتم ذلك من خلال شركة تأمين مؤهلة، وقد أكدت الأمانة العامة لمجلس الأمن أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من أفراد الأسرة طالما مشمولين بالنظام، وانما يشمل جميع الزوجات، والبنات غير المتزوجات وغير العاملات، والابناء الذكور حتى سن 25 عام.

أهم قرارات مجلس الضمان الصحي التعاوني بشأن التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص

يخضع العامل بالقطاع الخاص لفترة تجربة منذ تاريخ مباشرة العمل لضمان تأهله للتغطية التأمينية.

يحصل الأبناء على التغطية التأمينية اللازمة من قِبل صاحب عمل الزوج، وذلك في حال عمل الزوج والزوجة في القطاع الخاص.

في حالة انتقال العامل إلى عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسئولية التأمين عليه من يوم الانتقال إليه.

لا يتحمل العامل أى مصاريف خاصة بالتأمين الصحي لأي فرد من أفراد أسرته طالما مشمولين في النظام.

وقد أكد الاخصائي عثمان القصبي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أنه إذا امتنع صاحب العمل عن عمل تأمين لأى عامل يعمل لديه فإنه يلتزم بدفع كافة مصاريف العلاج في الفترة مابين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين، كما أنه أكد على حرص المجلس على توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية الكاملة للمستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص من خدمة التأمين الصحي، وذلك ضمن استراتيجية المجلس 2020 – 2024م، وأكد أيضاً حرص المجلس الدائم على تقديم كافة الخدمات للمستفيدين بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وسائل التواصل المتاحة بين العاملين بالقطاع الخاص ومجلس الضمان الصحي

قد أعلن المتحدث الرسمي عن سبل التواصل مع المجلس لتقديم أى شكاوى أو ملاحظات من المواطنين فيما يخص التزام صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديهم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال المباشر أو من خلال التطبيق بالمجلس.

خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي والتأكد من سريانه