نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة فيزا تسوق الراجحي .. تعرف على الرسوم وشروط الحصول عليها في المقال التالي
بطاقة فيزا تسوق الراجحي عبارة عن بطاقة يقدمها البنك تشبه بطاقات الصراف الآلي، إلا أنها لا تحتاج الحصول على موافقة ائتمانية لاستخدامها، يقوم العميل بالشحن مسبقًا ويستخدمها في إتمام عمليات الشراء أون لاين، بالإضافة إلى المزايا والخدمات الأخرى التي يستفيد منها العميل، وفي المقال نوضح شروط ورسوم إصدارها.
مزايا بطاقة فيزا تسوق الراجحي
يستطيع عملاء مصرف الراجحي سواء السعوديين أو المقيمين الاستفادة من المزايا التي تقدمها فيزا التسوق، والتي من أبرزها التالي:
- التحويل إلى حساب الفيزا بسهولة من خلال خدمة مباشر للأفراد.
- يحصل العميل على سعر تنافسي على عمليات تحويل العمولات خارج المملكة.
- يحصل العميل على خصومات هائلة عند التعامل مع المحلات ومنافذ البيع المتعاقدة مع المصرف والتي يصل عددها إلى 50 محل تجاري.
- إصدار البطاقة واستلامها عن طريق التوجه إلى أي من فروع المصرف المنتشرة على مستوى المملكة وليس من الضروري الإصدار من المقر الرئيسي.
- يستطيع العميل القيام بعدد من عمليات الشراء إلكترونيًا بشكل آمن من خلال إدخال كلمة السر وإتمام خطوات التوثيق.
- إتمام عمليات الدفع إلكترونيًا من خلال خدمة visa checkout.
- يمكن استخدام الفيزا عبر حوالي 900 ماكينة ATM على مستوى العالم، بالإضافة إلى استخدامها لإتمام عمليات الشراء في 30 مليون محل تجاري على المستوى الحلي والدولي.
- يضمن العميل الحفاظ على بياناته الشخصية نظرًا إلى تزويد البطاقة بشريحة ذكية.
- يستطيع العميل الراغب في استخراج فيزا تسوق من مصرف الراجحي أن يقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم استلامها عن طريق إحدى شركات الشحن.
رسوم استخراج بطاقة فيزا تسوق الراجحي
يجب على العميل الذي يرغب في استخراج فيزا مصرف الراجحي للتسوق أن يقوم بسداد بعض الرسوم لتفعيلها، والتي تتمثل في التالي:
- رسوم إصدار البطاقة أو استبدالها تبلغ 50 ريال سعودي.
- سداد رسوم سنوية قدرها 115 ريال سعودي.
- رسوم القيام بعمليات سحب الأموال نقدًا من ماكينات الصراف الآلي سواء التابعة للمصرف أو الغير تابعة له تقدر بـ 75 ريال سعودي.
- يتم شحن البطاقة مسبقًا، ويتم خصم 105 ريال عند التفعيل.
- يتم خصم رسوم اعتراض خاطئ قيمتها 50 ريال.
- في حالة إتمام أي عمليات دولية من خلال البطاقة، يتم خصم رسوم بنسبة 2.75% من إجمالي قيمة المبلغ.
شروط الحصول على فيزا التسوق من بنك الراجحي
حدد مصرف الراجحي في السعودية مجموعة من الشروط اللازم توافرها في العميل الراغب في استخراج فيزا تسوق من خلاله، من أبرزها ما يلي:
- التأكد من صحة كافة البيانات التي تم تعبئتها في نموذج طلب استخراج فيزا الراجحي للتسوق.
- امتلاك العميل حساب جاري في مصرف الراجحي.
- تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية للسعوديين، أو صورة من تصريح الإقامة ساري المفعول للمقيمين في المملكة من غير السعوديين.
خطوات التقديم على فيزا الراجحي للتسوق
يستطيع العميل التقديم إلكترونيًا عبر خدمة مباشر للأفراد من أجل الحصول على فيزا الراجحي للتسوق، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.
- اختيار خدمة مباشر للأفراد .
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة.
- النقر على أيقونة “بطاقة الائتمان”.
- ثم يتم بعد ذلك اختيار “طلب بطاقة جديدة”.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة بشكل صحيح.
- الضغط على كلمة “تقديم الطلب”.
- في حالة موافقة مصرف الراجحي على الطلب بعد التأكد من انطباق كافة الشروط على العميل، يتم إرسال بطاقة فيزا تسوق الراجحي على العنوان الذي تم تسجيله مسبقًا أثناء إدخال البيانات.
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