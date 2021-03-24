نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 11 ألف وظيفة شاغرة للباحثين عن عمل في القطاع العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شاغرة في القطاع العقاري، تم إطلاق برنامج توطين المهن العقارية في السعودية بعد اتحاد وتعاون بين صندوق هدف وهيئة العقار العامة، ويعتبر الهدف من ذلك البرنامج زيادة فرص عمل للباحثين عن عمل، حيث يقوم بتدريب وتوظيف ما يقرب من 11200 باحث وباحثة فهو ليس مقتصر على توظيف النساء أو الرجال فقط بل كلا الجنسين من الباحثين عمل في القطاع العقاري.

اتفاقية هيئة العقار العامة وصندوق هدف

أتى برنامج توطين المهن العقارية ضمن الاتفاقية المقدمة من صندوق هدف صندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة العقار العامة، حيث تنص تلك الاتفاقية على أن المعهد العقاري عليه أن يقوم بتجهيز حقائب التدريب المطلوبة وكذلك تنفيذ برامج التدريب التالية وساطة عقارية ومدير عقار مشترك وأخصائي تسويق ومدير مرافق.

ومن أهداف اتفاقية هيئة العقار وصندوق هدف:

دعم لجميع المنشآت العقارية بالقطاع الخاص. توظيف المتدربين في البرنامج بعد الانتهاء من التدريب في وظائف تابعة لمجال التدريب. تقديم فرص أفضل للعمل للباحثين عن العمل. يعمل البرنامج على تقديم طرق أفضل للتدريب مثل الزيارات الميدانية للتدريب بشكل عملي.

شروط الالتحاق في برنامج توطين المهن العقارية

كما ووضع البرنامج مجموعة شروط محددة للقبول في التدريب بالبرنامج وهي:

عمر المتقدم يتراوح بين 18 حتى 60 سنة.

الجنسية السعودية للمتقدم من كلا الجنسين.

يجب ألا يكون عاملًا في إحدى القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية وألا يكون طالبًا.

عليه ألا يكون ذو سجل تجاري.

عدم تسجيله المسبق في برامج التدريب المسجلة في الاتفاقية.

الدورات التدريبية من القطاع العقاري

كما ويعلن المعهد العقاري عن رغبته في تقديم ما يقرب من 378 دورة تدريبية خلال العام القادم عام 2022 وذلك في العديد من المجالات مثل الوساطة العقارية وجمعيات الملاك والتسويق العقاري وإدارة المرافق، وللراغبين في التقديم يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني التابع للمعهد العقاري.