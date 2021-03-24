نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر بن فهد بن سعود الكبير الديوان الملكي السعودي يعلن وفاته اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدر بن فهد بن سعود الكبير الديوان الملكي السعودي يعلن خبر وفاته اليوم وكان التصريح الذي جاء من الديوان الملكي السعودي فيما يخص خبر وفاته الأمير بدر بن فهد بن سعود وكان البيان محتواه أنه أنتقل إلي رحمة الله تعالي الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير من بيت آل سعود وسوف يتم الصلاة علي المتنقل إلي رحمة الله تعالي اليوم الأربعاء وتكون الصلاة في مدينة الرياض وهذا ما جاء من التصريحات الخاصة بالبيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي .

بدر بن فهد بن سعود الكبير ونبذة عن حياة الأمير وما كان يحتله من مناصب في حياته

ما جاء في أخبار السعودية عن حياة الأمير بدر بن فهد بن سعود أنه كان يحتل منصب الأمير في منطقة الجوف في وقت سابق وهو الأمير رقم 12 لهذه المنطقة التي سبقه عدد أحدي عشر أمير سابقاً وكان قد تسلم منصب الأمير لمنطقة الجوف بدلاً عن الأمير السابق له عبد الله بن عبد العزيز والذي كان قد عين أميراً لهذه المنطقة في عام 1419 هجرياً ومع العلم بأن الأمير فهد بن بدر كان في وقت سابق كان يحتل منصب نائب أمير منطقة الجوف وذلك قبل تعيينه وهذا ما جاء من أخبار السعودية واليوم تم إعلان خبر وفاته من الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود .

صاحب السمو الأمير الراحل والذي كان يحتل منصب أمير منطقة الجوف سابقاً

تم تداول الأخبار اليوم من أخبار السعودية عن الأمير الراحل والذي كان يحتل منصب أمير منطقة الجوف في وقت سابق وكان قد تولي هذا المنصب في توقيت 31 من أكتوبر من العام 2002 حتي يوم 26 من شهر فبراير لعام 2008 ومصدر الأخبار كان من الديوان الملكي السعودي وكان أسم الأمير بالولادة هو فهد بن بدر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وكان التاريخ الخاص بولادته هو في القرن الماضي القرن العشرون وسعودي الجنسية وهو من العائلة الكريمة عائلة آل سعود .

أسرة الأمير الراحل حسب ما جاء في أخبار السعودية اليوم عن أسرته

تم نشر المعلومات الخاصة بأسرة الأمير الراحل وزوجته صاحبة السمو الأميرة سارة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وكانت الأخبار التي نشرت في أخبار السعودية اليوم أن أبناء الأمير الراحل هم محمد بن بدر وطلال بن بدر ، نوف بن بدر والابنة نوره بنت بدر ، هيا بنت بدر وهذا ما جاء في أخبار السعودية عن أبناء وبنات الأمير الراحل الذي تم التصريح من الديوان الملكي السعودي بأن الصلاة علي الأمير الراحل سوف تكون يوم الأربعاء وفقاً للتوقيت الذي سيتم إعلانه أيضاً من الديوان الملكي السعودي .

الأمير الراحل من هم أشقاؤه ومن هم أخواله ومن هم خالاته وفقاً لما جاء في أخبار السعودية

الأمير الراحل بالنسبة لأشقاءه أصحاب وصاحبات السمو هم جواهر بنت بدر بن عبد العزيز آل سعود وفيصل بن بدر بن عبد العزيز آل سعود وشقيقه خالد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود وشقيقه طلال بن بدر بن عبد العزيز آل سعود و نوف بنت بدر بن عبد العزيز آل سعود و مضاوى بنت بدر بن عبد العزيز آل سعود و لمياء بنت بدر بن عبد العزيز آل سعود أما بالنسبة لعمات الأمير والخالات صاحبات السمو هم البندري بنت عبد العزيز آل سعود و الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود ولطيفة بنت بدر بن عبد العزيز آل سعود و سلطانة بنت بدر بن عبد العزيز آل سعود و لؤلؤة بنت بدر بن عبد العزيز آل سعود أما بالنسبة لأولاد العم وأولاد الخال أصحاب السمو محمد بن سلمان آل سعود و أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود و بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود و خالد سلمان بن عبد العزيز آل سعود و فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود و تركي بن سلمان آل سعود و نايف بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود و عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود و راكان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود و فيصل سلمان بن عبد العزيز آل سعود و بندر بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

بدر بن فهد بن سعود الكبير الديوان الملكي السعودي يعلن خبر وفاته اليوم وتم الإعلان عن الموعد الخاص بالصلاة علي الأمير الراحل يوم الأربعاء والتوقيت الذي تم أعلانه أيضاً من الديوان الملكي السعودي وفقاً لما جاء في أخبار السعودية .