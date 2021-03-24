نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أقل من يوم واحد” الرابط لصرف رواتب المتقاعدين لشهر شعبان / مارس 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1442هـ، أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية عن تقديم موعد صرف واستحقاق صرف رواتب المتقاعدين من أصحاب المعاشات، سواء هم من العسكريين أو الموظفين الحكوميين العاديين، وذلك ليصبح غدًا الخميس بدلاً من نهاية الشهر كما هو المعتاد، وقد أرجعت المؤسسة العامة للتقاعد لهذا السبب مع قرب موعد شهر رمضان المبارك والذي يتبقى عليه ما يقل عن 20 يومًا، وهو ما دائمًا تحرص علية المؤسسة تجاه عملاؤها وهي تحقيق سياسة الدولة العامة.

متي يتم صرف الرواتب للمتقاعدين

كما وجددت المؤسسة الترحيب بكل ما هو جديد بالنسبة لمواكبة التكنولوجيا وللتسهيل علي العملاء في عمليات الصرف وقت الاستحقاق المالي، كما سهلت عليهم في صرف المنح والهبا النقدية للمواطنين قامت بالتسهيل بصرف معاشات الضمان الاجتماعي والتي تعتبر الدخل الوحيد للعديد من الأسر، وكذلك أيضًا مقطوعة الضمان الاجتماعي، وقد يلجأ الكثير من المواطنين إلي الطرق السريعة في الربح والتي قد تصيب معه بالكسب العالي كالاشتراك في لمسابقات التلفزيونية مثل مسابقة الحلم التي يتم تقديمها بشكل أسبوعي ومن الممكن أن تكون السبب عمل نقلة نوعية للكثير من الشباب بين يوم وليلة.

وقد أعلنت المؤسسة العامة لتقاعد بأن الميعاد المحدد للبدء في صرف معاشات التقاعد لكل ممن يستحقون ذلك وهم من العسكريين القدامي وكذلك موظفي الحكومة أو الأشخاص الاعتباريين، سيكون في الغد الخميس الموافق 25 من مارس، وذلك حرصًا من الكادر الإداري الخاص بالمؤسس علي حفظ التوازن المجتمعي للأسر في نسق المملكة ككل.

الطريقة المضمونة لحساب صرف المعاش للمتقاعدين مع الرابط

ويمكنكم حساب قيمة المعاش للمتقاعدين من خلال من خلال خطوات بسيطة كما يلي:

الدخول للموقع الرسمي والوحيد “برنامج حساب الراتب التقاعدي“.

ومن ثم عليك بإتباع الخطوات الموجودة مثل كتابة أخر راتب تم الحصول علية سواء كان المتقد شخص عسكري أو مدني.

وبعدها بالضغط علي نوعية الطالب ذكر كان أم أنثي.

وعليك كتابة سبب ترك الحياة المهنية: العجز الكامل. الفصل بسبب تأديبي أو تعسفي للإهمال أو الإضرار بالعمل. الاستقالة. التقاعد المبكر.



وبالنهاية عليك اختيار عدد سنوات العمل ومن ثم اختيار عدد شهور الخدمة وبعدها تقوم بالضغط علي أيقونة قيمة المعاش والتي ستوضح لك القيمة المستحقة للصرف وقت الإعلان.