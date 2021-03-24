تمويل يبدأ من 7 آلاف ريال بدون رسوم ولا كفيل ميسر للغاية للنساء والرجال ومتقاعدين من شركة متاجر

تمويل يبدأ من 7 آلاف ريال بدون رسوم ولا كفيل من شركة متاجر للتمويل، يشمل النساء والرجال ومتقاعدين العاملين في جميع القطاعات الحكومي وشبه الحكومي والخاص والعسكري أيضاً، يتضمن هذا النوع من القروض تسهيلات عديدة تناسب الفئات التي يمكنها الحصول على القرض، وتعد هذه الشركة من الشركات الرائدة في مجال التمويل سواء السيارات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشخصي (الأفراد)، كما تسري المميزات على الجميع من أجل تقديم أفضل خدمة تمويلية ميسرة تناسب أكبر عدد من العملاء الذين يبحثون عن نوع قرض ميسر في السداد وسهل في الإجراءات مع سرعة تنفيذ صرف المبلغ، والأهم أن يكون القرض مجاز من هيئة الرقابية من أجل الاطمئنان أن القرض إسلامي.

تمويل يبدأ من 7 آلاف ريال بدون رسوم ولا كفيل من شركة متاجر للتمويل

تقدم شركة متاجر نوع تمويل بهامش ربح منافس لا يحتاج إلى تقديم ضامن ولا دفع رسوم إدارية، أما تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفع دفعة أولى ميسر في جميع المنتجات التمويلية المتاحة، كما تعمل الشركة على توفير كافة سبل الراحة للعملاء من حيث الرد على الاستفسارات والمساعدة في اختيار أفضل قرض مناسب لك ولـ ظروفك المادية وذلك من خلال الاتصال على رقم 920000708 أو عبر الموقع الإلكتروني على الانترنت www.matager.sa.

مزايا تمويل شخصي بدون كفيل ولا رسوم شركة متاجر

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قرض بدون رسوم إدارية.

فترات سداد ميسرة بعدد سنوات ونصفها لكي تكون أكثر تناسباً لك ومتاحة حتى 5 سنوات.

أفضل تمويل ميسر لجميع القطاعات نساء ورجال ومتقاعدين.

لا يحتاج إلى راتب كبير بل براتب يبدأ من 4000 ريال سعودي يمكنك التقديم على قرض ميسر بدون ضامن.

تتميز الشركة بسرعة إجراءات التمويل وبسهولة بدون شروط تعقيدية.

هامش ربح منافس.

شروط الحصول على قرض يبدأ من 7 آلاف ريال بدون رسوم ولا كفيل

أتاحت شركة متاجر بعض الشروط البسيطة من أجل اقتراض المال بسهولة:-

لا يقل الراتب عن 4000 آلاف ريال.

لا يقل القرض عن 5000 ريال سعودي، على أن تقبل الحاسبة الإلكترونية القرض بداية من 7000 ريال ولكنها تقديرية وليست فعلية.

إذا كان تمويلك بتقديم كفيل فلابد أن يكون من أحد المناطق بالقرب من فرع من فروع الشركة.

مدة الخدمة في العمل 3 أشهر للقطاع العام، و6 أشهر للخاص.

يذكر أن في حالة الاستفسارات أو معرفة النسب الفعلية للقرض والقسط الشهري الفعلي الاتصال عبر قنوات التواصل المذكورة أعلى المقال..دمتم سالمين.