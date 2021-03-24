نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الأمن العام jobs.sa ١٤٤٢ رابط التسجيل واستعلام النتائج| ابشر للتوظيف الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر خطوات تقديم الأمن العام jobs.sa ١٤٤٢ أو طريقة التسجيل في وظائف مديرية الأمن العام عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن توفر وظائف عسكرية بقطاع مديرية الأمن العام للمواطنين السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي بالقطاع، ويبحث الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى المديرية العامة للأمن العام في الوقت الحالي عن طريقة التسجيل في الأمن العام بشكل صحيح حتى لا يتم استبعاد المتقدم ورفض الطلب، لذلك قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير الخطوات الصحيحة لتعبئة نموذج التقديم عبر بوابة ابشر التوظيف الإلكترونية، كما نرفق لمتابعينا رابط دخول منصة ابشر للتوظيف الرسمي.

تقديم الأمن العام jobs.sa ١٤٤٢

تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف مديرية الأمن العام اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 20 مارس 2021م الموافق لتاريخ 7 شعبان 1442هـ، وذلك بعد أن تم إجراء أعمال الصيانة على موقع ابشر التوظيف من جانب الإدارة، وقد بدأ الموقع في استقبال طلبات التوظيف بالفعل من الراغبين في تقديم الأمن العام 1442.

ومن المقرر أن تستمر عملية التقديم على الأمن العام لمدة خمسة أيام لينتهي التسجيل ويتم إغلاق باب القبول يوم الخميس بتاريخ 25 مارس 2021م الموافق لتاريخ 12 شعبان 1442هـ، ومن يرغب في التعرف على شروط الأمن العام يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم معرفة طريقة التسجيل في الأمن العام 1442، يمكنه ذلك الآن من خلال المقال.

طريقة التسجيل في وظائف الأمن العام

دخول منصة ابشر توظيف (jobs.sa). النقر على الوظائف المتاحة أعلى الصفحة بالقائمة الرئيسية، أو النقر على إعلانات التوظيف “إعلان وظائف الأمن العام”. سيتم التحويل لصفحة الإعلان الوظيفي، في نهاية الصفحة أنقر على “للتقدم اضغط هنا”. سيتم التحويل إلى صفحة الوظائف المتاحة، وسوف تجد رقم وظيفة الأمن العام “570”، قم بالنقر على “جندي”. قم بوضع علامة صح في مربع أوافق على جميع شروط وقواعد الوظيفة، ثم النقر على “تقديم الطلب”. تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلادي – اختيار الجنس – اختيار الحالة الاجتماعية – تعبئة رقم الهوية للأب)، ثم النقر على موافق. سيتم التحويل لنموذج التقديم، قم بتعبئة البيانات الشخصية كاملة بشكل صحيح، ثم النقر على التالي وحفظ. قم بتعبئة بيانات المؤهل العلمي (نوع التخصص والتخصص العام – التخصص الدقيق – المعدل – التقدير – الدورات – سنة التخرج)، ثم إضافة شهادة المؤهل العلمي، ثم النقر على عرض وحفظ. عزيزي المتقدم، تم التقديم بنجاح، قم بالاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك.

شروط التقديم في الأمن العام

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام العسكري، فمن يرغب في قراءة شروط التقديم يمكنه ذلك من خلال التالي:

حصول المواطن السعودي المتقدم على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها. توفر حسن السيرة والسلوك للمتقدم، وألا يكون قد تم الحكم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالأمانة والشرف. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده خلال تأديته الخدمة للدولة في خارجها. يجب ألا يقل الطول عن 168سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية. يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير مواطنة سعودية. ضرورة اجتياز إجراءات واختبارات القبول للأمن العام كافة. لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. عند حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلتها ومصادقتها من وزارة التعليم. ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً، وألا يزيد عن 30 عام.

تقديم الأمن العام 1442

عند تعبئة بيانات أو معلومات المتقدم سيطلب منك تعبئة حساب فيسبوك وتويتر، قم بالدخول إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك على منصة التواصل الاجتماعي، ثم نسخ الرابط ولصقه في الحقل المطلوب منك، وفي حال عدم وجود حساب شخصي، يمكنك القيام بإنشاء حساباً جديداً على المنصة.

ويجب عند التقديم على وظائف ابشر المتاحة أن تقوم باختيار الوظيفة المناسبة للمؤهلات والخبرات العلمي الحاصل عليها المتقدم، ومن ثم البدء في عملية التسجيل، والتنبيه على ضرورة اختيار الوظيفة المناسبة يأتي لعدم القدرة على التغيير مرة أخرى في حال تقدمك للوظيفة.