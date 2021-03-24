نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الدراسة فى شهر رمضان عبر نظام نور للتعليم الابتدائي والثانوي والمتوسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد الدراسة فى شهر رمضان المبارك، وفى ظل أزمة كورنا التي تجتاح دول العالم والتي تسببت فى توقف العملية التعليمية على مستوى كافة دول العالم ومع قدوم هر رمضان المبارك وصيام الطلاب وضغط الوقت فى هذا الشهر الكريم وتسهيلاً على أولياء الأمور والطلبة فتسعى وزارة التعليم جاهدة فى تسيير العام الدراسي بشتى الطرق مع مراعاة الأزمة الراهنة لفيروس كورونا وحلول شهر رمضان المبارك حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلبة عن مواعيد الدرسة عن بعد فى شهر رمضان المبارك وتفاصيل استكمال العام الدراسي فى المملكة ومواعيد الدراسة فى شهر رمضان.

مواعيد الدراسة فى شهر رمضان فى المملكة

وزارة التعليم فى المملكة استحدثت طريقة رائعة جداً فى تحديد موعد الدراسة فى رمضان 1442 ولم تتفرد باختيار توقيت الدراسة عن بعد فى شهر رمضان المبارك بل أطلقت استبيان عن طريق نظام نور لولى الأمر والطالب للمشاركة فى اختيار توقيت الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان وذلك الاستبيان سيكون هو الفيصل فى تحديد موعد الدرسة فى رمضان للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة.

تصريحات وزارة التعليم عن موعد الدراسة فى رمضان

حيق قال لحساب الرسمي الخاص بوزارة التعليم بالمملكة ” ما هو التوقيت المناسب للدراسة عن بعد فى شهر رمضان المبارك للمراحل الثلاث “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية” وهذا تصريح واضح من الوزارة بمواعيد الدراسة فى شهر رمضان.

وأضاف الحساب الرسمي قائلا ” نريد أن يصوت أولياء الأمور عن الخيارات المتاحة لمواعيد استكمال الدراسة فى شهر رمضان عن طريق الدخول إلى موقع نور والخاص بالطلبة وأولياء الأمور”.

كيفية اختيار موعد الدراسة عن بعد فى شهر رمضان عبر نظام نور

بعد إعلان وزارة التعليم أن أولياء الأمور هم الذين سيختارون توقيت الدراسة عن بعد فى شهر رمضان عن طريق استبيان فى موقع نظام نور والذي يتيح العديد من الخيارات التي سيتم الأخذ بالأكثر اختياراً من قبل كافة أولياء الأمور لذى سنوضع طريقة المشاركة فى استبيان موقع نظام نور لتحديد توقيت الدراسة فى شهر رمضان المبارك: