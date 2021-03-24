الاستعلام عن سجل تجارى برقم الهوية في المملكة العربية السعودية

أصبحت الاستعلام عن السجل التجاري برقم الهوية أمرا متيسرا لكافة المواطنين، فقد قامت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الخاص بها، بتوفير خدمة الاستعلام عن سجل تجارى، وذلك من اجل تنظيم كافة المعاملات والأنشطة التجارية، حيث أتيحت هذه الخدمة إلكترونيا لكافة المواطنين والعاملين بمجال التجارة والتحقق من السجل التجاري دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب السجل التجاري، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن خدمة الاستعلام عن سجل تجارى برقم الهوية.

السجل التجاري

السجل التجاري هو أداة لتجميع المعلومات والملفات الخاصة بالتجار والبائعين سواء كانوا يعملون في شركات ومؤسسات كبيرة أو بشكل شخصي، والسجل التجاري منشأة حكومية توجد في جميع أنحاء العالم، ويتبع السجل التجاري في المملكة العربية السعودية وزارة التجارة والاستثمار، حيث يضم جميع البيانات الخاصة بالتجار والشركات، وذلك من خلال صفحة مخصصة لكل تاجر وتضم كافة التغييرات التجارية التي يقوم بها، ولكى تتمكن من استخراج سجل تجارى خاص بك عليك اتباع التالي:

يجب عليك تنفيذ كافة الشروط المطلوبة منك لاستخراج سجل تجارى.

يجب أن تقوم بحجز الاسم مسبقا.

شروط استخراج سجل تجارى في السعودية

أن يكون للشخص المتقدم لديه نشاط تجارى أو محل تجارى.

يجب أن يكون للشخص المتقدم لاستخراج سجل تجارى مكانا ليتم تأسيس مشروعه عليه وتقديم عقد الملكية، أما في حالة استئجار محل تجارى يجب أن يقدم عقد الإيجار.

يجب أن يكون الشخص المتقدم أن لا يكون موظف بأحد الجهات الحكومية لإتاحة الدولة فرص لجميع الشباب للعمل.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تبتت الشخصية من شهادة ميلاد والبطاقة الشخصية أو جواز السفر.

تقديم شهادة حسن سير وسلوك.

إحضار فيش وتشبيه جنائي صادر من وزارة الداخلية السعودية.

شهادة من شركة الكهرباء توضح بأن لديك عداد كهرباء.

كتابة المبلغ الخاص به الذي سيقوم باستثماره في المحل التجاري وذلك لاستخراج البطاقة الضريبية.

الاستعلام عن سجل تجارى برقم الهوية

أولا عليك بالدخول إلى الموقع الرسمي بوزارة التجارة والاستثمار السعودية.

اختار دليل الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على السجل التجاري.

وسيظهر لك بعض البيانات الخاصة بالسجلات التجارية الخاصة للأفراد أو المؤسسات.

قم بكتابة بيانات في الخانات الفارغة من رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل التجاري.

قم بكتابة رمز التحقق وتاريخ الانتهاء.

وفى النهاية ستظهر لك صفحة أخرى بها حالة السجل التجاري وتاريخ انتهاءه.

اهم مزايا السجل التجاري إلكترونيا