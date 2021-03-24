طريقة تفعيل فيزا الراجحي ورسوم وشروط الحصول عليها 1442هـ ، هى فيزا تُستخدم في الشراء أون لاين عبر الانترنت، تشبه بطاقة الصرف الآلي، وتعمل بطاقة ائتمانية، يستطيع المواطن السعودي والمقيم في المملكة الاستفادة من هذه الميزة في شراء كل ما يحتاجه بسهولة وأمان عبر مراكز التسوق، والحصول على العديد من الخصومات، ومن الممكن استقبال وارسال الأموال بين بطاقة فيزا والحساب الخاص بك في باى بال بكل سهولة ويسر.

طريقة تفعيل فيزا الراجحي ورسوم وشروط الحصول عليها 1442هـ

وضع مصرف الراجحي شروط معينة للحصول على فيزا الراجحي، كما حدد طريقة تفعيل الفيزا والمميزات التي تتميز بها.

شروط الحصول على فيزا الراجحي

التأكد من كافة البيانات المعبئة في النموذج الخاص باستخراج فيزا الراجحي.

وجود حساب جاري ومفعل في مصرف الراجحي.

بالنسبة للعميل المقيم لابد من وجود بطاقة الإقامة.

بالنسبة للعميل السعودي، من الضروري احضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

طريقة الحصول على فيزا الراجحي للتسوق

يُمكنك الحصول على فيزا الراجحي للتسوق عبر خدمة مباشر راجحي للأفراد، من خلال الخطوات الآتية

الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

الدخول على خدمة مباشر راجحي للأفراد.

راجحي للأفراد. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على بطاقة الائتمان.

اختيار طلب بطاقة جديدة.

تدوين كافة البيانات المطلوبة فى الخانات بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

وفي حالة الموافقة على الطلب المُقدم يتم ارسال الفيزا على العنوان المُدون في البيانات.

رسوم تسجيل فيزا الراجحي

ولكي يتمكن العميل من استخراج الفيزا، لابد من تسديد رسوم معينة كى يتم تفعيلها، ومن هذه الرسوم التي من الضروري تسديدها، رسوم استبدال وإصدار البطاقة بقيمة 50 ريال سعودي، ورسوم سنوية تُقدر بـ 115 ريال سعودي، والرسوم الخاصة بسحب الأموال من ماكينة الصرف الآلي الخاص بالفيزا أو غيرها تُقدر بحوالي 75 ريال سعودي، خصم 105 ريال سعودي عند تفعيل الفيزا، وفي حالة إتمام أى عملية دولية يتم خصم 2.75% من إجمالي المبلغ.

مميزات فيزا الراجحي للتسوق