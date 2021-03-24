طريقة الاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية 1442

طريقة الاستعلام عن نتائج القدرات، الكثير من الطلاب داخل انحاء المملكة العربية السعودية من طلاب الثانوية العامة وكذلك الطلاب الذين تقدموا لاختبارات القدرات يبحثوا بشكل كبير في هذا التوقيت عن الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات باستخدام رقم الهوية، حيث سهل المركز الوطني للقياس للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بسهولة بشكل الكتروني، وذلك من خلال رابط تم تخصيصه لذلك، وسوف نستعرض فيما يلي الخطوات والرابط المستخدم في اجراء الاستعلام عن نتائج القدرات 1442.

طريقة الاستعلام عن نتائج القدرات 1442

قام المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية بطرح موقع الكتروني يتم من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب الذين تقدموا لإجتياز اختبار القدرات، ويمكن التعرف على نتائج اختبار القدرات بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

التوجه الى الرابط الخاص بموقع المركز الوطني للقياس مباشرة.

لكي يتم الحصول على النتيجة الخاصة بالطالب يتم ادخال رقم الهوية الخاصة به.

ادخال كلمة السر الخاصة بالطالب في المكان المخصص لها.

ادخال رمز التحقق الموجود في الصورة امام الطالب بشكل صحيح.

الضغط على تسجيل الدخول.

لكي يتم التعرف على النتائج الخاصة بالقدرات، يتم ادخال اسم المادة الخاصة بالطالب، ثم الضغط على ايقونة البحث.

الضغط على الاختبار الخاص بالمادة ومن ثم التعرف على النتائج الخاصة به بشكل تفصيلي.

اختبار قياس القدرات العقلية 1442

اختبارات قياس القدرات العقلية هي عبارة عن مجموعة من الاسئلة يتم وضعها للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتخصصات المختلفة في الجامعات في كافة انحاء المملكة العربية السعودية، حيث ان الاختبار يكون من خمسة محاور، ويتم وضع الأسئلة وتقسيمها من قبل مجموعة من المتخصصين، ونجد ان هذا الاختبار يكون له عدد من الاهداف التي يسعى لها بشكل مستمر، وتتمثل فيما يلي.