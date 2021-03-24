طريقة طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي 1442

كيفية طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي يعتبر هذا السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي تتبادر في أذهان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة الطريقة التي يتم بها طباعة المشهد إلكترونياً، حيث إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة.

طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمة إصدار المشهد الضماني عبر الموقع الرسمي لها علي شبكة الأنترنت وذلك للتسهيل علي المواطنين أستخدام خدمات الضمان من المنزل بدون الحاجة إلي الذهاب إلي فروع الضمان الموجودة في المملكة وذلك لأن يستطيع المواطن القيام بعملية الحصول علي المشهد وتقديمة لجهات العمل المختلفة عند التقديم علي العمل أو التأكد من أشتراك المواطن في الضمان.

طريقة إصدار المشهد الضماني للتابع

حتي تتمكن من إصدار المشهد الضماني للتابع الذي يحصل علي معاش من الضمان يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الخاصة بالضمان.

تقوم باختيار الخدمة من قائمة الخدمات التي تظهر لك.

بعد ذلك تقوم بتحديد المستفيد التابع.

تقوم بكتابة رقم الهوية الخاص به ثم رقم الضمان.

إدخال البيانات التي تتطلب منك.

الضغط علي زر إستعراض المشهد الضماني.

طريقة طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي

يمكن إن تقوم بطباعة المشهد من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: