طريقة طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي 1442

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كيفية طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي يعتبر هذا السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي تتبادر في أذهان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة الطريقة التي يتم بها طباعة المشهد إلكترونياً، حيث إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة.
طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمة إصدار المشهد الضماني عبر الموقع الرسمي لها علي شبكة الأنترنت وذلك للتسهيل علي المواطنين أستخدام خدمات الضمان من المنزل بدون الحاجة إلي الذهاب إلي فروع الضمان الموجودة في المملكة وذلك لأن يستطيع المواطن القيام بعملية الحصول علي المشهد وتقديمة لجهات العمل المختلفة عند التقديم علي العمل أو التأكد من أشتراك المواطن في الضمان.
طريقة إصدار المشهد الضماني للتابع
حتي تتمكن من إصدار المشهد الضماني للتابع الذي يحصل علي معاش من الضمان يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الخاصة بالضمان.
- تقوم باختيار الخدمة من قائمة الخدمات التي تظهر لك.
- بعد ذلك تقوم بتحديد المستفيد التابع.
- تقوم بكتابة رقم الهوية الخاص به ثم رقم الضمان.
- إدخال البيانات التي تتطلب منك.
- الضغط علي زر إستعراض المشهد الضماني.
طريقة طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي
يمكن إن تقوم بطباعة المشهد من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- زيارة موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار من القائمة الضمان الاجتماعي.
- بعد ذلك تقوم باختيار المشهد الضماني من القائمة.
- تقوم بتحديد المستفيد.
- إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.
- تكتب أسم المستفيد ثم رقم الضمان الخاص به.
- تحديد نوع الفئة التي ينتمي لها الفرد.
- كتابة البيانات المطلوبة.
- الضغط علي زر الطباعة.
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