خطوات الاستعلام عن موعد إيداع المقطوعة لشهر رمضان برقم الطلب 1442

الاستعلام عن موعد إيداع المقطوعة لشهر رمضان المبارك يعتبر واحد من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل إن يعرف المواطنين الموعد الذي ستقوم فية وزارة الموارد البشرية بصرف المساعدات في حساب المستفيدين للدفعة الخاصة بشهر رمضان المبارك.

موعد إيداع المقطوعة لشهر رمضان

تعد المساعدات المقطوعة هي واحدة من ضمن أشهر المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين في المملكة حيث إن هذه المقطوعة تهدف إلي تحسين الدخل الشهري للمواطن السعودي، ويتم منح هذه المساعدات في كل فترة وليس لها موعد محدد ويتم إعطائها للمواطنين في شهر رمضان الكريم.

طريقة تحديث المساعدات المقطوعة

يشترط علي جميع المستفيدين القيام بعملية تحديث المقطوعة في كل فترة من أجل إن تستمر عملية الصرف ويتم تحديث المساعدات عن طريق القيام بالأتي:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم كلمة السر.

من القائمة تقوم باختيار خدمات الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تحديث المساعدات المقطوعة.

تقوم بكتابة رقم الهوية للمستفيد ثم أسم المستفيد.

تكتب تاريخ ميلاد المستفيد في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك.

إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التحديث الموجود في الأسفل.

الاستعلام عن موعد إيداع المقطوعة لشهر رمضان

خصصت وزارة الموارد البشرية خدمة الاستفسار عن المساعدة المقطوعة وعن موعد الإيداع الخاص بها وتستطيع القيام بعملية الاستفسار عن الموعد عن طريق القيام بالخطوات التالية: