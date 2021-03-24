“الحياة الفطرية” يكشف سبب جنوح الدلافين على شاطئ أملج وعدد النافقة منها

بلادي – الرياض :

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الأربعاء)، عن سبب جنوح 40 دولفيناً على الشاطئ بمحافظة أملج.

وقام فريق علمي تابع للمركز بمعاينة الموقع بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية، حيث تبيّن أن الدلافين جنحت مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف بسبب الرياح والأمواج القوية.

وأكّد أن الجنوح تسبّب في نفوق 7 من الدلافين، فيما اقتاد الفريق العلمي الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

وشكر المركز المواطنين على تفاعلهم وحسهم الوطني، عبر الإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الحياة الفطرية بالمملكة.