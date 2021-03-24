في نيوم.. ولي العهد يبحث مع وزير خارجية الصين العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث

بلادي – الرياض :

بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في نيوم، اليوم (الأربعاء)، مع وزير خارجية الصين وانغ لي، أوجه العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف القطاعات.

كما ناقش الاجتماع تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضره من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ، ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.