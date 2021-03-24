الطقس المتوقع غداً الخميس: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض.

كما يستمر نشاط الرياح على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُتوقع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة والإحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في طريف.