محمد بن راشد يرثي أخاه الراحل بقصيدة.. “ما شبعنا منك يا القرم الرشيد”

بلادي – الرياض :
رثى نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، أخاه الشيخ حمدان بن راشد، الذي رحل اليوم (الأربعاء)، بقصيدة.
واستعرض من خلال القصيدة، التي جاءت تحت عنوان “حمدان العضيد”، محاسن أخيه الفقيد.
وجاءت القصيدة على النحو التالي:
الـعـضيد الـلـي إلـى الـعليا ارتحل
أشـهدْ أنـهْ كـانْ لـي نـعمْ الـعضيدْ
عــنـه أدري ما بحصل لــي بِــدَلْ
صـاحـبْ الــراي الـمنقَّى والـسِّديدٌ
فــي تـدابـيره ما تلقى لــهْ خَـلَـلْ
حـسـن تـدبـيرهْ إذا تَـشـكِلْ أكـيـدْ
الــخـبِـرْ هــــزَّ الـثِّـريَّـا مـــنْ نـــزَلْ
وكـــادتْ الأرضْ بـأهـلها لــهْ تِـمـيدْ
كــيـفْ عــنَّـا تـسـيـرْ يـانـجمٍ إفَــلْ
مـا شـبِعنا مـنكْ يـا الـقَرمْ الـرِّشيدْ
عـشـتْ يـاحـمدانْ مـنِّـكْ مـاحـصَلْ
غِـيـرْ فـعـلْ الـخيرْ والـرَّايْ الـسِّديدْ
تـشـهَـدْ الدولة بــأنْ دوركْ كِـمَـلْ
بـصمتِكْ مـا تنمحي وفـعلكْ حِميدْ
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