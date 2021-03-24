بلادي – الرياض :
حظي هاشتاق “أوقفوا تسميم الكلاب” بتفاعل كبير في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث ظهر في الترند بأكثر من 18 ألف تغريدة.
وجاء التفاعل مع الهاشتاق بعد الفيديو المتداول لأكثر من 40 كلباً تم القضاء عليها من خلال تسميمها، فيما لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن قتلها.
وتباينت آراء المغردين حول تسميم الكلاب الضالة ما بين مؤيد ورافض، حيث برر المؤيدون بأنها انتشرت بشكل كبير وسط الأحياء وأصبحت تشكل تهديداً للسكان، بينما طالب الرافضون لقتلها بعمل ملاجئ لها، أو إيجاد حلول أخرى لها بدلاً من قتلها بطريقة وحشية.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة نفت قيام أي جهة في منطقة مكة المكرمة بتسميم الكلاب، بعدما زعم البعض أن الواقعة حدثت في محافظة خليص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم نفي الجهات المعنية.. هاشتاق “أوقفوا تسميم الكلاب” يلقى تداولاً كبيراً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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