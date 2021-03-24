منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 6 مواطنين ومقيمَين لتبرعهم بالدم 50 مرة

بلادي – الرياض : صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 6 مواطنين ومقيمين اثنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه 50 مرة. والمتبرعون هم: محمد صالح العمودي، وعبدالرحمن عبداللطيف القشعمي والعقيد ركن سيف محمد البيشي، وفهد حمد القحطاني، وعبدالباري سلمان الوباري، وعلي خضر بنات، وحسن علي أورفه لي وأحمد محمد نظمي .

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