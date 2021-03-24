افتتاح أول مرفق طبي في مقر مشروع البحر الأحمر

بلادي – الرياض : افتُتح اليوم (الأربعاء) أول مرفق طبي مركزي في مقر مشروع البحر الأحمر، لتقديم الرعاية الطبية للعاملين في الموقع. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باناجو، أن الهدف توفير بيئة آمنة ومريحة للموظفين. وأشار إلى أن الأعمال تتم وفق المتطلبات الدولية، لإدارة العمل في الشركة من خلال الاهتمام بالعاملين.

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