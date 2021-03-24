بحضور مدير “إحكام”.. أمير الباحة يجتمع مع مشايخ القبائل ويستمع إلى استفساراتهم بشأن المنصة

بلادي – الرياض :

عقد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود عبر الاتصال المرئي، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً ضم شيوخ القبائل بالمنطقة، وذلك حرصاً على تقديم الإيضاحات الشفافة لإجراءات عقارات الدولة.

وضم الاجتماع المدير العام للجان النظر بالأمانة العامة لطلبات التملك بمنصة “إحكام” عبدالرحمن النفيعي، للإجابة عن استفسارات مشايخ القبائل وإطلاعهم على آلية التقدم عبر المنصة.

وأكّد أمير المنطقة تخصيص إدارة لمشايخ القبائل للاهتمام بشؤونهم وتقديم ما يحتاجونه من خدمات، حيث عرضوا خلال الاجتماع استفساراتهم وتلقوا الإجابة عنها.