بلادي – الرياض :
عقد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود عبر الاتصال المرئي، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً ضم شيوخ القبائل بالمنطقة، وذلك حرصاً على تقديم الإيضاحات الشفافة لإجراءات عقارات الدولة.
وضم الاجتماع المدير العام للجان النظر بالأمانة العامة لطلبات التملك بمنصة “إحكام” عبدالرحمن النفيعي، للإجابة عن استفسارات مشايخ القبائل وإطلاعهم على آلية التقدم عبر المنصة.
وأكّد أمير المنطقة تخصيص إدارة لمشايخ القبائل للاهتمام بشؤونهم وتقديم ما يحتاجونه من خدمات، حيث عرضوا خلال الاجتماع استفساراتهم وتلقوا الإجابة عنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور مدير “إحكام”.. أمير الباحة يجتمع مع مشايخ القبائل ويستمع إلى استفساراتهم بشأن المنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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