بمراعاة الالتزامات قروض شخصية للمفلسين 3مليون ريال بدون تحويل راتب

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عمر شويل - جدة إن الحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب بعد الإفلاس ليس بالأمر الصعب. إن أخذ القرض المناسب لك هو ما يهم. لا تقع في فخ الخرافات المحيطة بالتمويل الشخصي. الحقيقة أن هذه القروض بغير كفيل ، لا تتطلب أي نوع من الضمانات. وهذا يعني أن البنوك لا تعتمد على أصول المقترضين ولكنها توافق على القروض على أساس الجدارة الائتمانية. يمكن الحصول على هذه القروض لعدة أسباب بما في ذلك تجديد المنزل ، ونفقات الزفاف ، وحالات الطوارئ الطبية ، والدفع لإصلاح أضرار السيارات ، وتوسيع الأعمال التجارية ، وإعادة تمويل قروض المنازل ، والتعليم ، وسداد الديون. البنك لا يطلب منك أي أوراق بخلاف قيامك بملء نموذج طلب التمويل الشخصي الذي يحتوي على بياناتك ومبلغ القرض المطلوب والغرض من القرض. الموافقة على القرض سريعة وسهلة لذلك اخترها في حالة حاجتك للأموال بسرعة. لزيادة فرصك في التأهل للحصول على تمويل شخصي بعد الإفلاس ، تعرف على العوامل التي يأخذها المقرضون في الاعتبار عند مراجعة طلبك ، سنقدم بعدها أفضل قروض المملكة على الإطلاق بدون تحويل الراتب مع وجود التزامات شهرية.

4 طرق يمكن أن يؤثر فيها الإفلاس على قدرتك على الحصول على قرض شخصي

إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي بعد الإفلاس ، فقد يوافق عليك المقرضون بناءً على هذه العوامل الخمسة.

نوع الإفلاس هناك نوعان من حالات الإفلاس الشخصي يمكن أن يؤثر ذلك على مدى سرعة التقدم بطلب للحصول على قروض بعد الإفلاس. تحت كل نوع من أنواع الإفلاس ، مع ذلك ، من الأسهل عليك التقدم بطلب للحصول على قروض لأن الأمر يستغرق وقتًا أقل لسداد ديونك. درجة الائتمان والتاريخ تقوم البنوك بمراجعة درجة الائتمان الخاصة بك وتاريخك لتقييم المخاطر التي تشكلها عند التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي. إذا استمر ظهور الإفلاس في تقرير الائتمان الخاص بك ، فقد يقرر المُقرض رفض طلبك. حتى إذا تمت الموافقة عليك ، فمن المحتمل أنك لن تؤمن أفضل سعر فائدة. عادةً ما يقدم المقرضون أفضل الأسعار للمقترضين الذين حصلوا على درجات ائتمانية جيدة إلى ممتازة (على الأقل 670). أثناء تعرضك للإفلاس ، لا يزال بإمكانك اتخاذ خطوات لتحسين درجة الائتمان الخاصة بك. على سبيل المثال ، إذا قمت بسداد رصيد جديد في الوقت المحدد ، أو خفضت استخدامك للائتمان ، أو حصلت على قرض منشئ ائتمان ، فيمكنك زيادة درجاتك. الدخل لتقييم ما إذا كان بإمكانك سداد القرض ، سيتحقق المقرضون من دخلك. يدل الحصول على دخل ثابت على قدرتك على سداد القرض. عادةً ما يستخدم المقرضون دخلك كمقياس لمقدار القرض الذي يمكنك تحمله ، وبالتالي تحديد المبلغ الذي ستقرضه لك، إذا تمت الموافقة عليك. نوع القرض الشخصي هناك نوعان من القروض الشخصية التي يمكنك التقدم للحصول عليها: بكفيل أو بغير كفيل. تتطلب القروض بكفيل منك أو بضامن لك بالتعهد ضمانات ، مثل سيارة لتأمين القرض ؛ المقرضون قادرون على استعادة هذا الأصل إذا فشلت في الوفاء بالتزامات السداد الخاصة بك. من ناحية أخرى ، لا تتطلب منك القروض بغير كفيل التعهد بضمانات وتعريض أحد الأصول للخطر.

تعتبر القروض بكفيل أكثر خطورة من نظيراتها بدونه لأن المقرض لا يمكنه الاستيلاء على الأصول الشخصية لتعويض خسائره في حالة فشلك في سداد قرضك. لهذا السبب ، قد تجد أن البنوك هم أكثر عرضة للموافقة عليك للحصول على قرض بكفيل بعد الإفلاس.

قرض شخصي للمفلسين بدون تحويل راتب

يقارن كثير من السعوديين أسعار الفائدة على القروض الشخصية بدون تحويل الراتب لتحديد القرض الأرخص. ومع ذلك ، أكثر من مجرد معرفة سعر الفائدة الأساسي المفروض على القروض ، يجب على المقترض معرفة معدل النسبة السنوية (APR) للتمويل المطلوب. معدل الفائدة السنوية هو التكلفة الحقيقية للقرض ، والتي تشمل معدل الفائدة ورسوم المعالجة وتكلفة الإنشاء (وتسمى أيضًا رسوم طلب القرض) وما إلى ذلك. يمكنك حساب معدل الفائدة السنوية باستخدام الصيغة [{(الرسوم + الفائدة) / الأساسي} / n ] × 365 × 100. وبالتالي ، يكون معدل النسبة السنوية أعلى دائمًا تقريبًا من سعر الفائدة.

إذا لم تتمكن من معرفة ذلك ، اطلب من الفرع السعودي لبنك الامارات دبي الوطني مشاركة معدل الفائدة السنوية لمقارنة القروض المطبقة في البنوك الأخرى. تقدم البنوك معدل النسبة المئوية السنوية للقرض عند الطلب ، مما يوفر لك الوقت لتقييمه. نحن نُقدم لك كل هذه النصائح لكي لا تنخدع تحت أي عرض تراه ، ويكون باستطاعتك معرفة العرض الأفضل لك على الإطلاق ، ومع ذلك فإننا نقوم بالبحث لإعطائك الأفضل دائما ، وسنضع بين يديك أفضل قرض شخصي بمراعاة الالتزامات الشهرية لوضعك المالي.

مبلغ القرض يصل الى 3 مليون ريال سعودي

معدل نسبة مئوية أفضل من باقي البنوك %5.75 ويشمل الرسوم الإدارية

تقديم التمويل الشخصي للمتقاعدين

60 دفعة شهرية

إعادة التمويل بعد سداد %20 بدون رسوم إدارية

أقل رسوم إدارية في المملكة بدون تحويل الراتب

تأمين تكافلي للمرضى والعاجزين واعفاء الورثة عن الوفاة لقدر الله

مثال 1: تمويل شخصي بمبلغ 200,000 ريال لمدة 60 شهر وبمعدل نسبة سنوي %8.15 وسيكون القسط الشهري الأول 4,042 ريال

* الرسوم الإدارية : 1% من أصل مبلغ التمويل ( 5,000 كحد أقصى). رسوم التأخير في سداد القسط : 150 ريال. رسوم تأجيل قسط : 100 ريال. معدل النسبة السنوي قد يتغير بناء على مبلغ ومدة التمويل

وتستطيع بشروط قليلة التقديم في القرض قدم الآن والبدء في التمتع بفوائد القرض ، ويمكنك أيضا طلب قروض سداد الدين ويمكنك القراءة عنها من خلال مقالنا السابق.

كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي بعد الإفلاس

التأهل المسبق للحصول على قرض شخصي سيسمح لك بالحصول على قرض شخصي مع أكثر من بنك وبمقارنة العروض المحتملة. ستتلقى معدل الفائدة السنوية التقديري ، وهو قياس أفضل من أسعار الفائدة لأنه يمثل أي رسوم قروض قد يكون لدى البنك. يجب عليك أيضًا التحقق مما إذا كان كل بنك يتقاضى رسوم إنشاء. تحديد المبلغ الذي تحتاج إلى اقتراضه قبل التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي ، احسب المبلغ الذي تحتاج إلى اقتراضه. يمكنك استخدام حاسبة القروض الشخصية لتقدير مقدار أقساط القرض الشهرية. تقدم بطلب للحصول على قرض شخصي بمجرد العثور على المُقرض ، تقدم بطلب شخصي أو عبر الإنترنت. سيطلب منك المُقرض تقديم معلومات شخصية ، مثل دخلك وعنوانك ورقم الضمان الاجتماعي. إذا كنت تخطط لتقديم طلبك شخصيًا ، فاتصل مسبقًا للتعرف على المستندات المطلوبة التي تحتاج إلى إحضارها للتحقق من دخلك أو إقامتك. مراجعة اتفاقية القرض وتوقيعها إذا وافق المُقرض على طلب القرض الخاص بك ، فسوف يرسل لك اتفاقية قرض لمراجعتها. بعد التوقيع عليها ، ستتلقى أموالك. سداد قرضك الشخصي قم بسداد قرضك الشخصي بأقساط شهرية ثابتة. يقدم بعض المقرضين خصومات على الأسعار إذا قمت بالتسجيل في الدفع التلقائي. بالإضافة إلى ذلك ، سيضمن لك الدفع التلقائي عدم تفويت أي دفعة وبالتالي تعزيز درجة الائتمان الخاصة بك. بدائل القروض الشخصية للأشخاص في حالة الإفلاس إذا لم تتمكن من التأهل للحصول على قرض شخصي بعد الإفلاس أو ترغب في تأمين معدل فائدة أقل ، ففكر في بدائل التمويل الشخصي لاحتياجات الاقتراض الخاصة بك.

ما الذي تبحث عنه في التمويل الشخصي في حالة الإفلاس

عندما تبحث عن قرض بعد الإفلاس ، ستكون في أمس الحاجة للمال ، لذلك يجب أن تتجنب شركات التمويل الشخصي التي لا تطلب منك سوى الأصول والقروض الأخرى ذات الرسوم الباهظة. إذا كنت تواجه مشكلة في الحصول على قرض من أحد البنوك الذي يتحقق من رصيدك الائتماني ، فقد تكون هذه الخيارات مغرية ، ولكن قم بالتفكير ألف مرة قبل المضي قدمًا بالتوقيع على نموذج طلبها.