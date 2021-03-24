نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جود الإسكان شروط وخطوات الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة جود الإسكان، تسعى حكومة المملكة العربية السعودية وتعمل جاهدة على تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين بأسهل الطرق وأسرعها على الاطلاق ومن ضمن تلك المنصات منصة جود الإسكان التي أطلقتها وزارة الإسكان بالمملكة وذلك لتقديم ومساعدة المواطنين في توفير الحلول السكنية المناسبة لهم كما تهدف إلى إشراك الجمعيات الخيرية والأهلية وأبناء المملكة مع وزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم لعدد من الأسر الفقيرة والأشد احتياجاً في المملكة حيث تعمل المنصة على تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لتحقيق الاستقرار العائلي وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المملكة.

شروط التسجيل في منصة جود الإسكان

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين بالتسجيل للحصول على الدعم المقدم وجاءت أهم تلك الشروط كالتالي:

يجب أن يكون الراغب بالتسجيل في المنصة من مستفيدي الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون المتقدم مسجل بمنصة سكني. يجب أن يقوم المتقدم بتقديم تعريف بقيمة الراتب الذي يحصل عليه شهرياً. أن يقوم المتقدم بتقديم ما يثبت أنه لا يمتلك محل إقامة دائم وليس لديه ملكية سكن. يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد أفراد أسرة المتقدم هو خمسة أفراد.

خطوات التسجيل بالمنصة

بعد توافر الشروط سابقة الذكر في المتقدم يتبقي معرفة خطوات التسجيل بالمنصة وهذه الخطوات هي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني بالمنصة.

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على تسجيل حساب جديد.

بعد ذلك قم بالضغط على الحصول على الدعم المقدم.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة مع مراجعتها للتأكد من صحتها.

بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل.

كيفية الحصول على الدعم المقدم من المنصة

بعد أن قمت بالتسجيل في المنصة قم بالدخول إلى حسابك ثم اختار الجمعية الأهلية الأقرب إليك وتواصل معها وقم بتزويدهم بالمعلومات والبيانات المطلوبة وبدورها تقوم الجمعية برفع الحالة إلى المنصة ليتم دراستها والتأكد من مدي استحقاقها للدعم وبعد أن يتم التأكد من استحقاق الدعم للحالة يتم التواصل معك لتقديم الدعم الذي تحتاجه.

من هم المستحقين للدعم وما هي أهم مميزات المنصة

يتم تقديم الدعم للأسر السعودية الأشد احتياجاً وليس لديها سكن، ومن أهم مميزات المنصة هي سهولة التواصل مع المستفيدين والمساهمين والقائمين على المنصة حيث تتيح المنصة التواصل على مدار اليوم كما يمكن أيضاً عبر المنصة تسديد ايجار المسكن لمن لديهم تعثر في السداد ويمتاز التعامل بالسرية التامة ويتم التأكد من صحة البيانات للمستفيدين من الجهات الحكومية المعنية ويتم الاستفادة بدعم المنصة في جميع مناطق المملكة.