تعرف على خطوات إضافة مستندات في حساب المواطن بطريقة بسيطة جداً

إضافة مستندات في حساب المواطن، من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من السعوديين المستحقين للدعم، حيث أن رفع مرفقات في حساب المواطن من الأمور الهامة سواء للمستفيدين الجدد، الذين يسجلون مستنداتهم لأول مرة أو من يرغب في تعديل بياناته، ويأتي هذا الدعم من أجل رفع المعاناة عن المواطن السعودي محدود الدخل الذي يحتاج إلى مساعدة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية على العالم كله، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وطريقة من طرق رفع المعاناة عن المواطن السعودي المستحق للدعم.

خطوات إضافة مستندات في حساب المواطن

لكي يتمكن المواطن المستحق للدعم من رفع المرفقات في حساب المواطن يجب عليه أن يقوم بالخطوات التالية، وذلك قبل موعد إيداع المساعدة حتى يتمكن من صرف الدعم.

الدخول على ” الموقع الرسمي لحساب المواطن”.

الضغط على أيقونة ” تسجيل الدخول”.

الضغط على أيقونة ” تفاصيل الطلب”.

اختيار زر ” إدارة المرفقات”.

اختيار زر ” استعراض الملف”.

رفع المستند المطلوب على الموقع.

الضغط على أيقونة ” حفظ” حتى يتم حفظ التغييرات التي أجريتها.

ويجب على من يقوم بإرفاق مستندات جديدة أن يتأكد من صحة البيانات التي يطلبها الموقع، حتى يتم رفع المستندات بطريقة صحيحة وحتى يقبل الموقع التغييرات الجديدة التي قمت بتغييرها.

المستندات المطلوب رفعها على حساب المواطن

هناك الكثير من الأوراق والمستندات التي يجب رفعها على حساب المواطن ، حتي يقبل الموقع الطلب المقدم، فيجب على مقدم الطلب التركيز والتأكد من أنه قام بإرفاق المستندات المطلوبة بالكامل، ولا يمكن أن تنجح عملية استقبال الطلب وقبوله بدون تقديم كافة الأوراق المطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية، وهذه الأوراق هي كالتالي.